“Es más un campo de concentración que una prisión”: duro relato de detenido en Alligator Alcatraz

Fernando Artese, el detenido #71 del polémico recién inaugurado Alligator Alcatraz, las instalaciones de detención más controversiales de Estados Unidos, conversó en los micrófonos de La W y denunció condiciones inhumanas en este lugar.

Para iniciar, destacó que “no tenemos ni idea en qué sector de la prisión estamos, todo eso es una especie de un gran invernadero de lona, con jaula tipo gallinero adentro, es más un campo de concentración que una prisión”.

Asimismo, indicó que fue detenido por falta de la licencia de conducción, “yo no he podido legalizar mi situación, no obstante, sí se me ha permitido abrir una compañía y todas mis obligaciones las he cumplido, pero no tengo ningún tipo de beneficio de lo que he hecho y esto ha sido durante 10 años. Todos aquí somos trabajadores, puede haber un porcentaje de delincuentes, pero es menor en el entorno”.

Escuche la entrevista completa a continuación: