“Fue una experiencia inhumana”: Mohsen Mahdawi, arrestado en EE.UU. durante entrevista de ciudadanía

El activista pro-palestino y estudiante de la Universidad de Columbia, Mohsen Mahdawi, fue detenido el pasado 14 de abril por agentes migratorios cuando acudía a una entrevista para la ciudadanía estadounidense. Durante el encuentro, fue esposado y trasladado a un centro de detención donde permaneció 14 días privado de la libertad.

Mahdawi pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar compartir detalles sobre su experiencia y lo que vio durante ese tiempo que estuvo en un centro de detención.

“No me dieron razón alguna, solo dijeron que era una orden ejecutiva. Me alejaron de mi abogado y directamente me dijeron que estaba bajo arresto”, recordó Mahdawi, quien es residente legal de EE.UU. desde hace diez años y sin antecedentes penales.

Según explicó Mahdawi, todo pareció “premeditado” por la velocidad en la que ocurrió y destacó que en cuanto llegó a la entrevista ya había agentes del Departamento de Seguridad Nacional preparados.

“Después de terminar mi entrevista, me pusieron esposas en las muñecas y me llevaron detenido. Tenían planeado un vuelo para enviarme fuera de Vermont, mi estado natal, a Luisiana, para que no tuviera ningún tipo de apoyo ni ayuda legal”, comentó.

Mahdawi, quien tiene historial de participar en manifestaciones en apoyo a palestina, explicó que “no era solo una detención era una orden de deportación” y resaltó las malas condiciones del centro de detención donde estuvo retenido.

“Vi niveles de injusticia en los que no se trataba a los presos de forma muy humana, con atención a sus necesidades, incluida la atención médica y la alimentación, etcétera. Fue una experiencia inhumana estar en esa prisión”, recordó el entrevistado, quien destacó que lo que le ayudó a soportar fue la meditación.

Según comentó Mahdawi, su familia – la cual vive en un campo de refugiados palestinos en Medio Oriente - también ha sido foco de injusticias. “El ejército israelí ha atacado a mi familia en más de una ocasión y, justo un mes antes de mi detención, ese ejército entró en la casa de mi padre y destruyeron lo que allí había. Detuvieron a mi hermano, lo torturaron y luego explotaron una pequeña tienda de conveniencia que mi padre posee y de la que recibía ingresos”, afirmó.

Cinco semanas después de su arresto, el 19 de mayo Mahdawi se graduó con honores en Filosofía en la Universidad de Columbia. Actualmente se muestra muy optimista respecto a su futuro y lo que tiene planeado conseguir. “Ahora continúo mis estudios en Columbia, donde me han admitido para un máster en asuntos internacionales, en el que me centraré en temas de formación de paz”, comentó.

“Mi plan es seguir defendiendo los derechos humanos porque creo que es una lucha por la humanidad para restaurar y reformar el derecho internacional y los derechos humanos”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

