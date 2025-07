“Incertidumbre es la palabra”: exembajador de Brasil en EE.UU. ante cambios arancelarios

Exembajador de Brasil en EE.UU., Rubens Antonio Barbosa. Foto: Cyrus McCrimmon/The Denver Post via Getty Images

Rubens Antonio Barbosa, exembajador de Brasil en Estados Unidos y presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para compartir sus perspectivas frente a la relación entre ambos países tras recientes tensiones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump anunció el pasado miércoles 9 de julio que impondrá un nuevo arancel de 50% a partir del primero de agosto a los productos procedentes de Brasil. En respuesta, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó que tomará medidas de defensa comercial apelando a la Ley de Reciprocidad Económica de Brasil.

“Brasil tiene un déficit en la balanza comercial y Estados Unidos tiene un superávit en los últimos 15 años. Brasil es deficitario en la relación con Estados Unidos. Entonces, esto va en contra de la filosofía de Trump de punir los que tienen el superávit en la balanza comercial americana. Esto es un error factual, no de la carta. Por eso digo que fue una decisión política”, explicó el experto.

Para el exdiplomático, la carta con la que Trump anunció las medidas arancelarias estuvo llena de errores tanto de redacción como de veracidad y es una muestra de las relaciones internacionales del país norteamericano.

“Si uno examina muy de cerca, es una cuestión que muestra cómo está siendo tratado este problema con todos los países, ¿no? No solamente con Brasil. Yo creo que estamos en un mundo nuevo, no se puede no se puede examinar ese problema con los parámetros o los criterios que existían antes de la elección de Trump”, afirmó.

Al respecto, aseguró que el entorno económico internacional se ha vuelto incierto debido a las decisiones de Donald Trump. “Cambió, el mundo cambió. Hoy el sistema comercial global no se no se orienta por reglas estables previsibles, pero está totalmente incierto. La incertidumbre es la palabra para el comercio internacional”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

