Si la persona no es tratada correctamente puede morir: Nobel de Medicina sobre virus de la hepatitis C

Charles Rice, premio Nobel de Medicina, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las investigaciones que llevó a cabo para descubrir el virus de la hepatitis C.

Para iniciar, el virólogo estadounidense mencionó que “todavía hay gente que se infecta con este virus, aunque ya hay cura para deshacerse de este virus, no todas las personas que lo tienen son tratadas exitosamente”.

Añadiendo que “ha habido muchos avances en términos de implementar los avances científicos, pero una persona que contraiga el virus corre el riesgo de enfermarse seriamente del hígado, de desarrollar cáncer, y es común en la investigación biomédica que estos avances científicos se demoren en llegar a todo el público, si la persona no es tratada correctamente puede morir”.

En cuanto a la complejidad del desarrollo de la vacuna contra esta enfermedad, señaló que “la hepatitis C genera una infección crónica en el 70% de las personas infectadas, eso quiere decir que el sistema inmune no puede deshacerse del virus completamente, así que eso no es una buena señal en el desarrollo de una vacuna. Además, el riesgo de reinfección es bastante alto”.

Escuche W Radio en vivo: