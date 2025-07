El caso de los colombianos presos y liberados en El Salvador por dedicarse al ‘gota a gota’

El pasado martes 8 de julio fue liberado un grupo de una guatemalteca y 14 colombianos en El Salvador tras permanecer casi dos años en prisión, vinculados al caso conocido como ‘Gota a gota’.

Milady Giraldo, una colombiana quien hizo parte del grupo de personas liberadas, pasó por los micrófonos de La W para relatar su experiencia y lo que pasó antes de que fuesen llevados a prisión.

“Todos quedamos muy sorprendidos de las acusaciones que se nos hacían porque muchos llegamos fue como como trabajadores necesitados de poder recoger la platica, pues para los proyectos y los sueños que todos llevábamos”, afirmó.

Según contó, tanto familiares como vecinos colombianos ya estaban viviendo y trabajando en El Salvador, eso la llevó a ella a realizar el viaje para unirse a sus labores. De acuerdo con ella, las cosas iban bien y les tomó de forma desprevenida cuando fueron detenidos por las autoridades.

“En el momento en me detuvieron, inmediatamente comencé a mirar todo por el lado positivo, comencé a buscar las cosas de Dios y él comenzó a iluminar mi camino, comenzó a darme claridad más sobre lo que estaba viviendo, lo que estaba aconteciendo y pude sentir su mano durante esos 2 años. Pude hallar el camino de él”, dijo.

Sobre los préstamos que realizaban en el país centro americano, Giraldo dijo: “50 dólares prestábamos, 100 dólares, 150… y cobrábamos al 20% (…) pero sí estaba un alto interés, entonces quizás por eso fue que no se pudo seguir realizando”.

Ante la pregunta de qué sucedía en caso de que alguien no pagara el préstamo, respondió: “En realidad, nosotros no recurríamos a nada que conllevara a violencia. No, nunca hacíamos nada que conllevara violencia. Siempre llegábamos de la mejor manera”.

“De hecho le tomamos mucho aprecio a la gente comerciante de El Salvador porque es una gente muy berraca y muy echada para adelante. De hecho, cuando se podía pues como ayudarles, todos mirábamos la forma de poderles ayudar”, agregó.

Ante la pregunta de si lo que realizaban eran préstamos “gota a gota”, la entrevista afirmó y dijo: “Sí, según eso como que no se podía realizar allá esa ese tipo de trabajo”.

“Pero los comerciantes allá estaban muy contentos, de hecho, pues porque podían adquirir el dinero sin tanta documentación y sin tanta cosa porque los bancos de por sí como que les pedían muchas cosas, entonces no les podían adquirir, no les podían facilitar el dinero así fácil”, afirmó.

La invitada también conversó sobre la experiencia de su hermano viviendo en El Salvador antes que ella y se negó a responder más preguntas. “Yo no podría responderle esas preguntas porque la verdad yo no tengo conocimiento, sería mentirle”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause El caso de los colombianos presos y liberados en El Salvador por dedicarse al ‘gota a gota’ 11:41 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: