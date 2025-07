“Las condiciones son deteriorables”: madre de colombiano detenido en Alligator Alcatraz

Diana López, madre del colombiano Carlos Eduardo Téllez, quien está detenido en Alligator Alcatraz, en Estados Unidos, entrega detalles de su caso.

Según relató, a su hijo lo detuvieron el 26 de junio, “prácticamente en su casa, un policía le solicitó papeles y él desafortunadamente no los tiene, entonces lo llevaron al ICE”.

Especificando que “al parecer sí hubo alguien que informó a la Policía. Él se encontraba en la casa con unos amigos, pero él era el único ilegal. Mi hijo trabajaba en un restaurante colombiano en el estado de Florida”.

Además, afirmó que desde que lo trasladaron a Alligator Alcatraz ha podido hablar con su hijo casi a diario, pero “las condiciones que me dice de donde está son deteriorables, prácticamente los dejan bañar cuando se les da la gana, no tienen acceso a baños públicos, le cambian a cada rato el cepillo de dientes. No los dejan salir al sol, no pueden hacer ejercicio, no tienen acceso a una biblia, lo único que pueden hacer es llamar a sus familiares”.

Por otra parte, destacó que actualmente su hijo no tiene ningún caso abierto en su contra, “uno entra a la página a buscar los detenidos en Migración y no hay caso, no aparecen, yo ya pagué un abogado y no lo encuentran, no sé quién tiene a mi hijo”.

En esa línea, comentó que no ha intentado buscar ayuda en el Consulado de Colombia porque “si pedir una cita para sacar el pasaporte es imposible, no me imagino cómo será comunicarme con el Consulado”.

Entre otras cosas, López también contó cómo llegaron a los Estados Unidos, en la búsqueda del sueño americano, “yo me vine con mis dos hijos en 2021 porque las situaciones en Colombia fueron difíciles, desafortunadamente la migración venezolana a Bogotá, no encontrar empleo, se nos complicó y se nos abrió la puerta de venir a Estados Unidos. Desde ese momento yo no he parado de trabajar, no se ha cumplido el sueño americano de tener casa, carro y beca, pero mis hijos están bien, aquí tener una profesión es bastante complicado y muy costoso, entonces he trabajado en restaurante y casas y me ha ido bien”.

Escuche la entrevista completa a continuación: