“No hice nada malo, soy una persona de bien”: testimonio de colombiano detenido en Alligator Alcatraz

Carlos Eduardo Téllez, colombiano de 20 años detenido en Alligator Alcatraz, en Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para entrega detalles de su caso.

En primer lugar, mencionó que al parecer alguien avisó al ICE que estaba indocumentado, “yo no hice nada malo, soy una persona de bien. Llegaron a la casa preguntando por mí y por una amiga con la que estaba ahí, íbamos a ir a comer a un restaurante colombiano. Un amigo me llamó y el que me habló fue un oficial, llegaron a los dos minutos, empezaron a tomar fotos, me hicieron esperar 20 minutos y llegó alguien con más rango, me dijo párese y me llevó”.

En esa línea, relató que ahora mismo puede comunicarse con su mamá, pero anteriormente estuvo detenido en un lugar donde no tenía acceso a nada, “me quitaron la ropa, no tenía acceso a llamadas, me colocaron en un cuarto solo y luego me metieron con 12 personas más por ocho días”.

Sobre la rutina que tiene en el día a día, explicó que se levanta a las 5 de la mañana a desayunar, “a veces nos traen la comida acá, el almuerzo es entre la 1 y las 12. No s un almuerzo normal, es un sándwich, papas de paquete y agua. Tengo el uniforme naranja de preso, no me he podido cambiar de ropa (…) solo estamos encerrados en una jaula, no podemos hacer nada”.

Asimismo, comentó que está dentro de una jaula con 32 personas, “los baños son sin puertas, cada vez que voy al baño me pueden mirar todos, igualmente con las duchas, no hay puertas, me pueden mirar todos. La electricidad falla, todo se está dañando”.

Pese a esta situación, el colombiano dejó claro que su intención es luchar por quedarse en los Estados Unidos. “Ya tengo un abogado que me está representando, voy a pelear mi caso porque no he hecho nada malo, soy una persona de familia, trabajadora, pero lo que me dicen es que todavía no tengo juez. No nos encuentran en el sistema, pero voy a luchar lo que se necesite luchar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: