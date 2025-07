Al Oído: Colombia no está preparada para flexibilizar el porte de armas, ¡no más populismo!

Al Oído del lamentable y penoso suceso de la mujer que hizo disparos al aire en el barrio Colina en Bogotá. Esto abre de nuevo un debate que siempre está en el aire, especialmente en época electoral, y ahora vuelve con mucha fuerza: ¿Está el país preparado para flexibilizar el porte de armas?

En un país en el que los problemas por intolerancia son tan altos, armar a la población no es protección, es abandono e irresponsabilidad.

En la historia de la mujer que hace tiros al aire, se muestra de la herencia de la cultura traqueta del país, indigna ver cómo es posible que no dejaran ingresar al conjunto a la Policía. ¿Qué hubiese pasado si un tiro le cae a un menor, o cualquier accidente?, ¿quién responde? Este tema no es menor, hay que exigir al alcalde Galán que este caso reciba una sanción ejemplar. Esto no se puede normalizar.

#BOGOTÁ. Hay preocupación en sector La Colina, zona Alejandría, conjunto Nilo, al norte de la capital, debido a una irresponsable mujer que dispara al aire sin importarle la seguridad de sus vecinos los cuales aseguran que han informado a las autoridades sin respuesta efectiva. pic.twitter.com/9CTubh0agS — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 14, 2025

Estados Unidos es un ejemplo perfecto para entender que la relación entre la violencia y el marco legal que permite el porte de armas de fuego sólo genera más violencia.

“Un informe reciente del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), asegura que 48.830 personas murieron por causa de las armas de fuego: 54% fueron suicidios y 43% asesinatos”: asegura la Fundación Ideas Para La Paz.

En el mismo informe se evidencia que “Colombia no es la excepción: el homicidio sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto en el país. Desde 2020 hasta 2025, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha mantenido relativamente constante para la mayoría de las principales ciudades”.

La ecuación es simple: A mayor disponibilidad de armas de fuego, más violencia, y el resultado, que quienes hablan de que la solución a la violencia es flexibilizar el porte de armas están equivocados, pues está demostrado que es completamente falso.

“Se arman los malos y quién nos defiende”, es el cuento con el que muchos entran a campaña.

Al Oído decimos que lo que deberían promover muchos políticos y candidatos a la Presidencia, que por cierto todos los días aparece uno con menos opciones, son políticas efectivas que busquen la reducción efectiva de la violencia.

Deberían estar hablando de aumentar el control del armamento, mejorando la inteligencia de la fuerza pública, fortalecer a nuestros héroes para enfrentar el mercado ilegal del armamento que causa tanta violencia en Colombia.

Eso de “bala por todo lado y balín para todo el mundo” son ideas estériles, que funcionan tal vez para ser virales en TikTok, pero no para la realidad, la seguridad del país no se mejora de esa manera, requiere leyes y políticas de Estado sostenibles.

Muy fácil hablar de armar a otros para quienes tienen seguridad del Estado y que no deberán usar un arma. Usar un arma requiere una preparación absoluta, manejo psicológico y control, cosas que no cualquiera logra tener.

Caricaturizar la seguridad y armar la ciudadanía es reconocer que el Estado finalmente no logró cumplir con un derecho de todos: La seguridad.

Las ideas populistas no distinguen color político, pero sí demuestran que la competencia electoral empezó y que, como siempre, echar leña al fuego marcará la competencia desde la falta de argumentos técnicos y sólo apegados a ideas taquilleras.

¡Ojo, ciudadanos!, estas elecciones no nos podemos equivocar, hay que ser juiciosos al momento de elegir. No se pueden avalar populistas ni de un lado ni de otro. Colombia exige seriedad.

