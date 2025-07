Diego Cadena intenta implicar en narcotráfico a Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río

Hace unas semanas, socios y empleados de uno de los clubes sociales más exclusivos de Colombia se sorprendieron por la presencia en el lugar de dos personajes que han tenido problemas con la justicia.

Estaba departiendo en una mesa Diego Cadena, autodenominado el ‘abogánster’, cuyo juicio por soborno de testigos y fraude procesal terminó el viernes y está pendiente de fallo para agosto.

Su interlocutor era Manuel Castañeda, conocido con el alias del ‘narcochofer’, capturado cuando manejaba un carro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con más de 120 kilos de cocaína.

Los dos están libres. El abogánster Cadena que pasó por corta y cómoda detención domiciliaria viaja por el mundo y presume sus lujos. Y el narcochofer Castañeda, salió de la cárcel cuando logró un principio de oportunidad gracias a la gestión de su abogado, Miguel Ángel del Río, y a cambio de entregar información sobre corrupción en la UNP y también sobre la fuga de alias Matamba, el capo que escapó de La Picota.

¿Qué podía juntar a los dos hombres?

La respuesta es parte de una indagación iniciada por la Fiscalía hace unos días y apunta a un plan para involucrar falsamente en operaciones de narcotráfico al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río. Los dos han tenido un notable papel en los juicios al expresidente Álvaro Uribe y a Diego Cadena.

De acuerdo con informaciones conocidas por El Reporte, Cadena ha tratado de convencer al narcochofer de declarar contra el senador Cepeda y el abogado Del Río, a cambio de protección y beneficios económicos en Estados Unidos.

Diego Cadena alardea permanentemente sobre sus relaciones con agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, y del buró Federal de Investigaciones, FBI.

En su intento de persuadir a Manuel Castañeda de participar en su plan le envió pruebas de sus presumidas conexiones con agentes federales. Una de ellas es la fotografía de una llamada múltiple por WhatsApp tomada con otro teléfono.

La imagen muestra que bajo el título “Portugal Interview” Diego Cadena, desde un teléfono identificado como “Diego Miami New” participa en una conversación simultánea con cuatro personas:

Alguien identificado como “Chris García, DEA Bogotá”

Un segundo interlocutor figura como “Julio Mena, FBI Tampa”

El tercero aparece como “Tampa Mc Donough” y

El cuarto está registrado bajo el nombre “Denis Kennedy, HSI”, la sigla de Homeland Security Investigations, unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Si la llamada resultara cierta –y uno de los nombres si está verificado como el de un agente especial– resultaría imperdonable el abuso de Diego Cadena al revelarle a terceras personas la existencia de esa comunicación.

En el Hotel JW Marriot, de la calle 73 con carrera 8ª de Bogotá, tuvo lugar la reunión a la que el abogánster Diego Cadena convocó al narcochofer Manuel Castañeda para presentarlo con los supuestos agentes federales.

La cita quedó marcada en estos términos en un mensaje de WhatsApp:

–Manuel –escribe Cadena– Va a haber reunión. Manuel tienes tiempo hoy?

–Dr. usted ordena –responde el narcochofer y continúa– a las 2 tengo una cita pero allí no demoro ya es que me diga la hora

–5 pm –contesta Cadena

–Atento al punto –replica Castañeda

–Que llegue al JW Marriot…Subimos al lounge y ahí hablamos tranquilo –Escribe Cadena encima de un mensaje que ustedes pueden ver donde se lee “Dile que estoy obteniendo todas las autorizaciones para que él esté tranquilo y hagamos las cosas bien”.

La reunión al parecer tuvo lugar con varios agentes federales y después con uno de ellos a quien llaman “el negrito”, como ustedes pueden oírlo en esta conversación. Según dice Castañeda, la persona que llaman “el negrito” le habló del amparo jurídico y que estaban trabajando con un fiscal de Nueva York, un fiscal local de Colombia y una magistrada.

Manuel Castañeda: Es que uno con esos maricas no puede hablar bien

Diego Cadena: No, no, no, ni pu el… Bueno Manuel ¿Cómo le fue con esos manes hoy?

Manuel Castañeda: Pues bien, hermano. No, solo estuvo uno, el negrito.

Diego Cadena: Sí ¿Qué le dijo el negrito? Buena gente, el man.

Manuel Castañeda: Si, no bien el man pa qué, muy bacano. Muy formal el hombre. Ahí hablamos todo el tema y. Y bien? El hombre me cogió y me explicó cómo se trabajaba, como le venía contando, que el amparo jurídico. El tema de…que no con la Fiscalía sino con un magistrado, una magistrada y que se trabajaba con un fiscal local, eh, O sea, de acá y obviamente de allá, de Nueva York. O algo así. Eso fue lo que me dijo.

Diego Cadena: Sí, un fiscal de Nueva York y el agente, un man del FBI en Nueva York.

Manuel Castañeda: Sí, sí, eso me dijo, pero pues que todo, que obviamente que más adelante todo se iba a canalizar era con él. Sí, sí, sí, que lo hiciéramos por intermedio suyo, pero que él era el canal y que no se entendía uno con nadie más sino con él.

Diego Cadena: Todo listo, excelente. No, lo que yo quiero es al menos soltarlo hermano cuando usted ya tenga su, su blindaje. Y listo, hermano. Y yo lo acompaño en todo el proceso. Usted sabe que lo voy a meter…. Yo manejo estos temas hace muchos años. Así que yo sé cómo camina esto.

En la conversación se refieren a una magistrada. La Sala Especial de la Instrucción, que investiga a los congresistas como sería el caso del senador Iván Cepeda, solo tiene una magistrada: la doctora Cristina Lombana, conocida como “la calladita”.

Aquí vale la pena señalar que no es la primera vez que Cadena es grabado mientras le ofrece beneficios a un potencial testigo a cambio de su declaración.

En una de las numerosas comunicaciones habla de un rubro económico y de la protección de las agencias federales de Estados Unidos. Las cosas se iban poniendo tan claras que el narcochofer ya no llamaba a Cadena “hermano” sino “jefe”.

Diego Cadena: El abogado…Bueno, pa no repetir la misma maricada, porque ya sabemos. Entonces me dijo el man, no que él estaba de acuerdo. ¿usted llamó al man de Nueva York o no?

Manuel Castañeda: ¿Quién?

Diego Cadena: ¿Hoy con el morenito llamaron al man de Nueva York?

Manuel Castañeda: No, no, no, yo no

Diego Cadena: Bueno, listo. No hay ningún problema. Porque me dijo que lo iban a llamar. Me dijo el puertorriqueño. Entonces, nada Manuel. Vamos palante, hermano, con toda. Créame, hermano, que usted tiene el mejor apoyo que pueda tener del mundo entero cuando está del lado de esos manes. Se lo digo por experiencia ¿Oyó?

Manuel Castañeda: No, no, no, yo sé jefe. Dios permita, todo salga bien.

Diego Cadena: Si no, no. Es que hay muchas cosa, mucha evidencia, mucha cosa que está adelantada, ya.

Manuel Castañeda: Ah, sí me dijo. También me explicó el tema económico, me dijo usted va a tener un rubro económico para sus movimientos, pa sus cosas, siempre y cuando sea todo lo laboral. Yo dije, ah bueno

Diego Cadena: Correcto

Manuel Castañeda: Ahí se me explicó todo el tema, no me habló de cifras ni nada, pero pues yo tampoco le pregunté nada, me dijo simplemente…

Diego Cadena: Y lo importantes es que hay que capitalizar eso para que usted esté blindado y esos manes lo protejan.

Manuel Castañeda: Sí, sí, sí

Diego Cadena: Sí usted hasta al lado de esos manes, hermano, no lo tocan guevón...Porque tocar a una persona que esté con ellos es como tocar a uno de ellos. Es una política de ellos, guevón. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo que le puede sonar hasta ridículo: Si usted se mete con un perro federal, o un perro de la policía, o perro de esos la DEA, un perro de esos del aeropuerto, usted se le mete una patada y mata un perro de esos…Marica, usted tiene un serio problema y se va pa la cárcel un poco de daños…Estos manes… Tomemos un testigo o una persona que esté trabajando con ellos, alguien se mete con ellos y eso lo protegen con todas las de la ley. O sea, vale la pena, hermano. Y yo sé que en este momentico usted sabe que en cualquier momento puede quedar desamparado y estando usted con ellos, ahí tiene usted un seguro muy grande.

Manuel Castañeda: No, no, sí jefe….Muchas gracias, ahí por eso. Pues vamos a ver. Dijo que le diera…dijo deme dos, tres días. Yo logro…

Diego Cadena: Yo mañana lo llamo y le sondeo y le cuento qué me dicen. Pero ya comenzamos bien

Manuel Castañeda: No, sí, ese man

Diego Cadena: Usted vio que el día que estuvimos hablando con el morenito, estuvimos hablando de un militar que…que… que trabaja con él, que él habla de una vaina de Corea o una vaina por allá del otro lado ¿Recuerda?

Manuel Castañeda: Sí, más o menos.

Por esos días el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río debieron enterarse de que algo se estaba moviendo para involucrarlos en delitos de narcotráfico porque, en pleno juicio al expresidente Álvaro Uribe, el 25 de junio publicaron un comunicado en twitter que dice: “Denunciamos intento de vincularnos falsamente al narcotráfico”. “A través de distintas fuentes de información, tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fraguando una operación criminal que busca atentar contra nuestra reputación e integridad”.

Cepeda y Del Río pusieron ese mismo día la denuncia en la Fiscalía General.

El trino de Cepeda y Del Río no pasó inadvertido para Diego Cadena quien ese mismo día le escribió a alguien marcado en su teléfono con el nombre de Gilberto López, FBI Bogotá, poniendo el vínculo con el mensaje del senador Cepeda, a lo cual López responde:

–Wow Diego…no lo puedo creer

–Sí hermano. Estoy diciéndole a Manuel que cambie el cel. Ellos manejan la DNI –responde el abogánster atribuyendo la comunicación a información de la Dirección Nacional de Inteligencia

–Sí, por favor –replica López– Comunicación por Signal, please

–Yes sir –contesta Cadena.

Lo siguiente que hace Cadena es llamar a Castañeda para transmitirle la instrucción de pasarse a Signal (La misma indicación que en algún momento el abogánster le dió al expresidente Álvaro Uribe cuando estaban interceptados).

Esa comunicación resulta la más reveladora porque se refieren con nombre propio a Cepeda y Del Río y además mencionan a Wadith, un investigador que trabaja para la oficina del abogado Del Río se llama Wadith Velásquez, pero además hay varias pistas interesantes:

La fecha está clara, es el 25 de junio, el mismo día del comunicado porque mientras Cadena habla se escuchan los alegatos de conclusión de la fiscal Marlene Orjuela en el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Cadena asegura que los agentes federales están tratando de revivir una investigación contra el senador Iván Cepeda Afirma que una expareja sentimental de Miguel Ángel del Río fue a visitar al abogado De la Espriella para entregarle información contra él.

Diego Cadena: Fijo guevón… y me dicen que ahí también hay cosas que ha hecho con este Senador. No sé si pueda ser por eso, guevón. Ahoritica después del comunicado llamé a verificar y me dijeron: Sí eso como que se ha filtrado, eso como que ya se lo tienen caminando en Fiscalía. Entonces, seguramente les contaron y puede que sea eso, guevón, cosas ilegales de él.

Manuel Castañeda: De… Del Río ¿no? Pues la vieja es una flaquita. Ahorita le mando hasta la foto de ella.

Diego Cadena: Ella se fue para la oficina de De la Espriella, y denunció un poco de cosas… entonces ya eso lo tienen caminando en Fiscalía…. debe ser esa mierda, guevón ¿Porque por acá, cómo?

Manuel Castañeda: No, pues por lo menos si bien yo dije no

Diego Cadena: Me está diciendo, me está diciendo: No, no, no, yo ya sabía eso, guevón. Porque… yo por aquí, marica…Yo trabajo… Ayer hablé con la gente muy poderosa de la DEA, de Tampa, Florida. Y los manes, siempre están hablando de Signal, el Signal. Y el Signal, el mismo man del FBI me dice “¿tú cómo te comunicas con Manuel?” Le dije “Por Signal”. Me dijo “OK, no hay problema”…Yo le mando el pantallazo, guevón. De todas formas agrégueme este número que le voy a dar.

Manuel Castañeda: Espéreme un segundo, doc. Espéreme un segundo, acá, yo lo apunto…Amor, apúnteme ahí, hágame el favor… Ya doc, ¿cómo es?

(Al fondo se oyen los alegatos finales de la fiscal Martha Orjuela en el juicio al expresidente Álvaro Uribe “Daniela Paz Romero y Euridice Cortés Velasco, alias Diana”)

Diego Cadena: 3 22,

Manuel Castañeda: 3 22

(Siguen al fondo los alegatos de la fiscal Orjuela “y el bufet de Cadena no cuentan con los elementos” ).

Diego Cadena: XXXX 8352

Manuel Castañeda: Listo doc, ya…

(Continúan al fondo los alegatos de la fiscal Orjuela “por el contrario no cuentan con el respaldo jurídico….” ).

Manuel Castañeda: Entonces ya no le escribo a ese, sino a este…

No, no, no… lo podemos combinar. Pero sabe lo que me acaba de decir el man. una concesión. Acaba de decir alma.

(Se oyen al fondo los alegatos de la fiscal Orjuela “Cuya existencia se evidencia aún ,ás por los siguientes hechos…millones de pesos, y el ejemplo que incluso…”)

Manuel Castañeda: Entonces creo que es que voy a mirar la imagen y me marcan ahí ya…(susurra como leyendo algo) Sí, eso es verdad porque este Wadith es amigo del director de esa…

Diego Cadena: No, marica, ellos ya…espere le voy a contar algo… Ellos están uniendo cosas…Marica, no, no vaya a decir nada cuando hable con ellos….Marica, ellos ya le tenían a Cepeda una cosa abierta por otro lado y esto se lo van a pegar a la otra. Entonces, no diga nada, guevón.

Manuel Castañeda: No, no, es que yo ese tema… por eso sí me preocupé porque yo dije hijueputa ¿cómo así? A uno le entra la preocupación porque dije “Uy estos maricas van a pensar que quién sabe qué”.

Diego Cadena: No, no, no, vea le voy a contar una infidencia pero ellos le van a pegar esta investigación a otra cosa que ya están adelantando al político. O sea, ya viene caliente con ellos, y también viene lo de la esposa a Del Río…y usted me lo está confirmando “mire yo no tenía ni idea, de eso”

Manuel Castañeda: Eso es que jefe cuando nos sentemos bien, le cuento la historia de Ximena y Del Río… porque Del Río le hizo una jugada ni la hijueputa…

Diego Cadena: Y la vieja entonces le sabe cosas y se fue para donde De la Espriella… Pero eso no lo repitamos porque…

Manuel Castañeda: Sí, sí, sí…

Diego Cadena: Porque…Bueno, claro, eso viene por ahí…Entonces, hábleme al otro teléfono y lo combinamos, este o el otro, pero hábleme al otro, por favor de una vez, páseme una señita, ya mismo le voy a escribir por ahí.

El caso está en conocimiento de las autoridades. Una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y varios de los elementos que hemos presentado hacen parte de la investigación.

Desde luego esta historia continuará, pero desde ya queda en evidencia que en 2018 para tapar un caso de soborno de testigos, quisieron voltear y comprar otras declaraciones ofreciendo beneficios. Lo cual es lo mismo que ahora está sucediendo ante nuestros, y en tiempo real.

Ah, porque debo decirles que las comunicaciones continúan. La más reciente fue el viernes pasado.