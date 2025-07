José Roberto Acosta reafirma sus declaraciones en la Corte contra congresistas de Cambio Radical

El exdirector de Crédito Público del ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, reafirmó sus declaraciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en las cuales ventiló al senador Antonio Zabaraín y al representante Carlos Cuenca de Cambio Radical, señalándolos de exigencias indebidas para apoyar la ley de endeudamiento del Gobierno.

En el caso concreto de Antonio Zabaraín, Acosta reafirmó sus declaraciones e indicó que este era el “líder” de estos temas ante el Senado de la República y propuso aplazar la ley (según Acosta porque Zabaraín exigía que se reestructuraran créditos para Barranquilla a cambio de votar favorable).

“Están así los registros, eso sí es público, el debate que se dio tanto en comisiones conjuntas como en especial el debate que se dio el último día de la legislatura, angustiante, 20 de junio, en el que el doctor Zabaraín para efectos de la definición de la ley, proponía que se destinaran los recursos del endeudamiento externo única y exclusivamente para el pago de endeudamiento externo, algo que le expliqué en reiteradas ocasiones no era posible por incurrir en temas inconstitucionales”, se lee.

En relación con el representante Carlos Cuenca, quien según el exdirector exigió una partida de 40.000 millones de pesos para páneles solares a cambio de nombrar ponentes de la ley de endeudamiento, Acosta aseveró que desde el 7 de mayo se pidió nombrar los ponentes y Cuenca hasta el 20 lo hizo de forma inexplicable, según él.

“Eso sí es algo de público conocimiento y está en video la exigencia del parlamentario Cuenca diciendo que no avanzaba el nombramiento de los ponentes hasta no se le definiera lo de los recursos para los páneles. Él mismo menciona que no es extorsión, eso está en el video. Entonces es bien simpática la forma en que se hace esa manifestación en tarima pública y el tiempo que se da desde el momento en que se pone en el escritorio del parlamentario Cuenca la solicitud de ponentes y se demora este nombramiento”, dijo.

