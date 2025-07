La carta con la que ‘Pipe Tuluá’ entregó el arma con la que intentaron asesinar a alias ‘Araña’

En primicia, W Radio estableció que Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, mediante una carta entregada a su abogada de confianza, Angélica Martínez Cujar, reveló la ubicación exacta que permitió el hallazgo del arma con la que habrían planeado asesinar a Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo comandante de los Comandos de la Frontera.

Este grupo hace parte del Estado Mayor Central y de los bloques de las disidencias de las Farc en la cárcel La Picota de Bogotá.

La carta, escrita a mano y dirigida a otro recluso (cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad), indicaba el lugar donde estaba escondida la pistola Mini Glock 9 mm con 10 proyectiles.

“Te pido el favor que me colabores para entregar el arma que está donde tomamos café con pan con ‘La Araña’ y que yo no me tomé el café porque estaba muy cargado”, se lee en la primera parte de la carta.

“El arma quedó en el rincón donde se enfría el café, justo donde usted la marcó con su sombra”, agregó ‘Pipe Tuluá’.

Declaración juramentada

W Radio conoció que el pasado jueves 10 de julio, a las 2:00 de la tarde, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ingresaron a la estación de Policía de Los Mártires para tomarle declaración juramentada a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, en compañía de su abogada.

Durante la diligencia, ‘Pipe Tuluá’ relató cómo se enteró del plan para asesinar a Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’. El jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’ explicó que dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntamente integrantes del Tren de Aragua, habían planeado el asesinato.

Aunque entregó detalles del plan, no dio nombres puntuales. En esa misma diligencia reveló la ubicación de la pistola Mini Glock calibre 9 mm, junto con los 10 proyectiles.

Tras escribir la carta a mano, con lapicero negro y en una hoja de papel, se la entregó a su abogada. Marín Silva además aclaró que esa era la “santo y seña” del lugar exacto donde estaba el arma.

Horas más tarde, hacia las 8:00 de la noche y de manera sorpresiva, ingresaron cerca de 30 agentes del CTI, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la presencia de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, para realizar el allanamiento y buscar el arma.

Ampliar

Durante el registro en el patio 9 de extraditables, específicamente en el área del comedor, en una pequeña bodega, fue hallada la pistola Mini Glock con los proyectiles.

Se trata del arma que ‘Pipe Tuluá’ aseguró tener oculta desde el pasado 2 de julio y que probaría el plan para atentar contra alias ‘Araña’. Este hallazgo confirma lo que afirmó en la carta revelada por W Radio.

Ampliar

Ampliar

El interno que ayudó en el hallazgo del arma de fuego fue trasladado y aislado en otro pabellón de la cárcel La Picota. Lo mismo ocurrió con alias ‘Vereta’, amigo de ‘Pipe Tuluá’.

Antecedentes: la primera carta de ‘Pipe Tuluá’

A través de una carta dirigida a W Radio, Marín Silva reveló detalles del presunto plan para atentar contra alias ‘Araña’, máximo comandante de los Comandos de la Frontera, grupo perteneciente al Estado Mayor Central y a los bloques de las disidencias de las Farc.

Según confirmó en La W el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, el hecho habría ocurrido dentro de la cárcel La Picota de Bogotá y estaría relacionado con integrantes del Tren de Aragua.

En la carta, firmada el 2 de julio de 2025, Marín mencionó que hace menos de dos meses se iba a cometer el intento de asesinato:

“Me tocó a mí, por medio de un intermediario que habla con el chofer del director general del Inpec, hacerle saber la situación”, relató.

Según ‘Pipe Tuluá’, dos ciudadanos venezolanos iban a atentar contra ‘Araña’ utilizando una pistola Glock:

“Eso fue como a las 8:00 de la noche (…) Según una minuta, la cual se maneja en el patio de extraditables, el director de la cárcel La Picota (Horacio Bustamante) fue él mismo y sacó a los dos venezolanos. Cosa no antes vista, que a esa hora fuera el mismo director para cumplir esa orden”.

Además, aseguró tener el arma en su poder:

“Yo tengo la pistola Glock por la cual me sacaron de donde yo estaba, con el fin de buscarla y callar lo que estaba sucediendo”.

También explicó por qué no la entregó antes:

“Tengo más de 300 personas privadas de la libertad y muchas de ellas están en otros departamentos, alejados de su familia. Yo le dije al mediador entre los coroneles y mi persona: yo tengo la pistola y, si la quieren, yo se la entrego y me mueven a estas personas”.

Según Marín, no recibió respuesta:

“Yo hablé con gente del Inpec porque se me hacía raro el no recibir una respuesta de ellos”.

Posteriormente, le advirtieron:

“Pilas, que te están armando una trampa para sacarte y buscar la pistola en tu celda”, y así fue.

“Yo llevo 20 años en la cárcel y soy muy inteligente para guardar lo que tengo que cuidar. Esa pistola no la han encontrado; aún la tengo en un lugar muy seguro. Ellos la quieren sacar sin que nadie se entere, así para callar lo que iban a hacer”.

“Sé muy bien que al señor ‘Araña’ lo ha amenazado el coronel Rolando Ramírez, que si habla lo mueven de cárcel. Han sido varios acontecimientos donde yo, por mi experiencia, me he enterado de actos donde van a atentar contra amigos míos y yo lo he evitado”.

“Hay personas que desean callarme”

Marín Silva recordó que la estructura que lidera lleva más de un año buscando acercamientos con el Gobierno, aunque aseguró que “han sido nulos los intentos”.

“Como buenos y positivos líderes que somos, jamás nos detenemos y seguimos buscando las formas y maneras hasta lograrlo”, agregó ‘Pipe Tuluá’.

Finalmente, advirtió que hay personas que desean silenciarlo porque “saben que yo sé muchas cosas, las cuales les dañarían los ascensos que les darán en el mes de octubre”.

Escuche W Radio en vivo: