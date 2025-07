“La gente se identifica con la humanidad de esa familia”: Escritor de libro sobre John F. Kennedy

Presidente de EE.UU., John F. Kennedy, y su esposa, Jacqueline. Foto: Frank Hurley/NY Daily News Archive via Getty Images

El periodista y escritor J. Randy Taraborrelli pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su nuevo libro ‘JFK: Public, Private, Secret’ en el cual habla acerca de John F. Kennedy y detalla su relación con una amante llamada Joan Lundberg.

“Joan Lundberg fue una mujer que John Kennedy conoció en 1956. Mientras que él estaba teniendo un período muy difícil en su matrimonio con Jackie, la conoció en Los Ángeles”, detalló el periodista.

En el libro, Taraborrelli rescata los encuentros entre Lundberg y Kennedy, además de que relata cómo esa historia de infidelidad se terminó convirtiendo en una etapa de crecimiento para el mandatario sin que mucha gente lo supiera.

“El Sr. Kennedy cayó en un romance con Joan que resultó ser muy crucial en su vida y dentro de los confines de ese romance creció mucho como hombre e irónicamente se convirtió en un mejor marido para Jackie debido a la influencia de Joan en él”, compartió.

Para elaborar este libro, el escritor se remitió a la familia de la ya fallecida Lundberg, quienes compartieron con él un diario personal en el que están registrados todos los encuentros entre ella y el presidente.

“Lo interesante de JFK y Joan fue que él pudo decirle cosas que no le había dicho a Jackie porque ella era alguien a quien él realmente no conocía todavía y que no estaba en su círculo. (…) Y así, de muchas maneras, ella actuó como si fuera una terapeuta para JFK. Y al abrirse a ella, él pudo abrirse mejor a Jackie”, detalló.

Según explicó el periodista, encontró esta historia buscando información para un nuevo libro y fue el hombre que diseñó el monumento conmemorativo de John F. Kennedy en la ciudad de Arlington, John Carl Warnecke, quien le comentó al respecto y le dijo que la esposa del presidente, Jacqueline ‘Jackie’ Kennedy, ya sabía de esa relación.

“Él me dijo que Jackie le dijo que JFK no tenía que mentirle sobre Joan. Ella ya se mentía a sí misma, es decir, sabía lo de Joan, pero en realidad no quería saber nada”, recordó.

Con este ya van 5 libros sobre la familia Kennedy que Traraborelli ha publicado y asegura que aún hay muchos secretos por revelar.

Respecto a la fascinación que sus lectores tienen por estas historias, el periodista afirmó: “Creo que una gran parte de la fascinación tiene que ver con que la gente es capaz de identificarse tan estrechamente con la humanidad de los Kennedy”.

“Muchas de las historias que cuento pueden ser fácilmente comprendidas por mis lectores. Y creo que eso hace que sea una experiencia muy identificable para ellos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

