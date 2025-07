“No he hecho ninguna exigencia indebida”: Antonio Zabaraín tras acusaciones en la Corte Suprema

En entrevista con La W, el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, respondió a las acusaciones vertidas en su contra por el exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Acosta, en declaración juramentada, acusó a Zabaraín de haber exigido la reestructuración de créditos públicos para Barranquilla, en nombre del alcalde Alejandro Char y del partido Cambio Radical, a cambio de su voto favorable para la ley de endeudamiento que necesitaba el gobierno para el primer semestre de 2024 con el fin de poder pagar deuda externa.

Zabaraín aseveró que nunca realizó exigencias indebidas y que en su labor como congresista ha realizado gestiones en favor de Barranquilla pero sin pedir nada a cambio.

“Es falso, totalmente falso que yo haya exigido al doctor Acosta, porque nunca le he exigido al doctor Acosta ni a nada, nada, nada a cambio del voto. Lo que sí es cierto es que yo hice unas gestiones para el Distrito de Barranquilla y además eso es mi función, eso está reglado por la ley quinta”, dijo.

Frente a las aseveraciones del exdirector Acosta sobre la intención de Zabaraín de aplazar la ley de endeudamiento afectando al gobierno luego de que Crédito Público no accediera a sus supuestas pretensiones, el senador afirmó que buscó el postergamiento de la discusión no como forma de presión sino porque el manejo y uso que el gobierno le quería dar al endeudamiento era equivocado y sólo presentó un parágrafo buscando que el cupo aprobado fuera exclusivamente para atender deuda y no “preferiblemente”.

“Esa proposición la presenté en las comisiones conjuntas económicas. En las comisiones conjuntas si una de las comisiones me niega mi proposición la proposición muere. Cuando me di cuenta que ellos tenían los votos en la Cámara, la retiré, la dejé como constancia y la reviví en la plenaria la proposición. La proposición la presenté con 62 votos cuando se dieron con 62 firmas, cuando se dieron cuenta que la proposición tenía 62 firmas en la plenaria, ahí se metió casi todo el gobierno y finalmente fui derrotado por 8 votos”, señaló.

Adicionalmente, el congresista de Cambio Radical afirmó que nunca habló con José Roberto Acosta u otros miembros de Crédito Público para plantear transacciones a cambio de votarle positivamente al gobierno la ley de endeudamiento.

