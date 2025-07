Padre de mujer que murió con su familia en San Andrés aseguró sentir “olor a gas” en el hotel

En diálogo con W Radio habló Orlando Canro, padre de Vivían Andrea Canro, la mujer que falleció junto con su hijo y su esposo en una habitación del Hotel Portobelo en San Andrés.

Según, Orlando el viaje se hizo porque Viviana invitó a la familia a celebrar el Día del Padre, sin embargo, ocurrió este lamentable suceso.

Según relató Carno, desde el principio, su hija Viviana se sintió incómoda en la habitación porque tenía un olor fuerte e incluso pidió cambio de la habitación y no fue posible, ya que según la administradora todo estaba ocupado. Es por eso, que el hombre aseguró que posiblemente fue un gas quien causó la muerte de su familia.

“El mal olor. Pues una realidad para mí, personalmente, eso fue como una intoxicación de algún gas que ella presintió, porque ella me lo dijo, Y nosotros entramos, yo en la mañanita también entré y sí, sentí un mal olor, yo lo sentí, pero nunca se va a imaginar que va a ser una tragedia. Yo me imaginé que era con un olor como a vinilo, como a pintura, pero sí, estaba ya fuertecito”, relató.

Justo, el día de los hechos, Canro quería llevarles un tinto a sus familiares, pero se encontró con la dolorosa escena.

“Yo bajé a comprar, a traerles el tintico, llevárselo a la habitación de ellos y dárselo. Pero estuvimos golpeando, insistiendo varias veces y no nos atendieron, no nos abrieron la puerta. Enseguida, insistimos en el celular, llámenos, y tampoco nos respondieron. Ya nos preocupamos con mi esposa, fuimos a la administración, pedí las llaves de que tienen ellas de copia y mandaron a una chica para que nos abriera. Nos abrió y no tengo palabras para describir lo que vi adentro, que fui la primera persona que entró con mi esposa y vimos el hallazgo de mi familia en malas condiciones, pues no estaban mal, mal digo, en mal condiciones, no, porque no vi nada de violencia, lo único que vi fue a mi yerno y a mi nieto acostaditos en la cama y mi hija sí trató seguro de caminar o algo porque estaba en el piso tiradito”, relató.

Tras los hechos, el abuelo de la familia, junto con su esposa, fueron llevados a otro hotel.

“Anteayer tuvimos una cita con uno de los encargados del hotel, que nos llamó a una charla, ofreciéndonos todo respaldo, todo lo que sea de ellos. Pues el mismo día ellos nos cambiaron de hotel porque yo no quise volver a ese hotel. Entonces nos cambiaron de hotel”, agregó.

¿Qué dice el Hotel Portobelo?

Por medio de un comunicado, este lunes el Hotel Portobelo se pronunció asegurando que continúan acompañando a la familia afectada por los hechos.

“El Hotel Portobelo Convention informa a la opinión pública, que sigue colaborando y a la espera del resultado de la investigación, sobre los hechos presentados el pasado 11 de julio, para determinar la causa del triste suceso”, expresan.

Y agregaron que “el Hotel Portobelo Convention seguirá prestando total colaboración a las autoridades competentes, participando con todo el compromiso y responsabilidad en cada etapa del proceso de investigación. Nuestro personal ha colaborado con todos los requerimientos de las entidades con el fin de apoyar el esclarecimiento de los hechos. Hemos recibido a todos los organismos de investigación en el hotel a fin de que realicen respectivas inspecciones”.

Finalmente, indican que continuarán acompañando a la familia Canro en la difícil situación que atraviesan.

“Acompañamos a la familia en este momento tan difícil, reiteramos el respeto por las víctimas y sus familias. Continuaremos atentos a los avances de la investigación, colaborando con absoluta disposición y responsabilidad”, concluyen.

Escuche la entrevista en La W: