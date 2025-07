Cabal: “Con Uribe vicepresidente ganamos en primera vuelta”; Muñoz advierte inconstitucionalidad

A propósito de la propuesta del uribismo para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea fórmula vicepresidencial en el 2026, los senadores María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, pasaron por los micrófonos de La W.

Recordemos que la propuesta la hizo Tomás Uribe, hijo del expresidente. Según Cabal, es legal y deseable. Según Muñoz, es una estrategia para “torcer” la Constitución.

De hecho, Cabal dijo que con Uribe como formula vicepresidencial, el Centro Democrático ganaría primera vuelta. Y cuando se le pregunto si ella estaría dispuesta a que el exmandatario la acompañara en ese cargo, no dudó en decir que sí.

Frente al argumento de que el vicepresidente podría reemplazar al presidente y, por tanto, reelegirse de forma indirecta, Cabal respondió: “Un expresidente, siendo electo vicepresidente, si en algún caso de ausencia del presidente de turno la tiene que asumir, esto es por sustitución constitucional, no por causa de elección directa (…) No es igual ser elegido directamente que sustituir temporalmente”, por lo que insistió en que no hay inhabilidad.

Por su parte, el senador León Freddy Muñoz aseguró que la Constitución sí le prohíbe a Uribe ser vicepresidente: “El artículo 197 es claro: quien haya sido presidente en cualquier momento no puede ser elegido. Y el 204 dice que el vicepresidente reemplaza al presidente, eso es una reelección encubierta”, afirmó.

Y agregó: “Esto es muy peligroso. Es volver a torcer la Constitución, como se hizo con la ‘Yidispolítica’. Están lanzando cortinas de humo para tapar lo que viene, como el fallo del 28 de julio. La justicia está actuando”.

¿Sin Álvaro Uribe, el Centro Democrático pierde?

Frente a los señalamientos de que sin Uribe el uribismo no ganaría en 2026, Cabal dijo: “Vamos a hacer una apuesta: el Pacto Histórico va a perder senadores y representantes (…) No van a llegar ni a cuartos. Empobrecieron a la gente. Arrasamos con Uribe en la fórmula”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Cabal: “Con Uribe vicepresidente ganamos en primera vuelta”; Muñoz advierte inconstitucionalidad 22:23 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: