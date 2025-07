Juan Manuel Charry asegura que expresidentes sí podrían ser elegidos como vicepresidentes

En entrevista con La W, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry señaló que la posibilidad de que un expresidente de la República pueda ser candidato a la vicepresidencia es viable. Lo anterior, en análisis a la propuesta de Tomás Uribe en las últimas horas, donde propuso que el expresidente Uribe sea candidato a la Vicepresidencia.

“En mi opinión, técnicamente hablando sí se puede, porque la prohibición es para que sea elegido como presidente de la República, no como vicepresidente que podría o no ocupar el cargo de la Presidencia de la República y como las prohibiciones, de acuerdo con las reglas, de interpretación, se deben interpretar restrictivamente, no se pueden hacer analogías ni extensiones”, señaló.

Asimismo, y en vista del futuro judicial del expresidente por cuenta del juicio en su contra, el abogado Charry afirmó que, de terminar en absolución en favor del expresidente, “no habría ninguna inhabilidad constitucional para ejercer la Vicepresidencia de la República”.

Adicionalmente, Juan Manuel Charry manifestó que “el tema está en la prohibición de la reelección que está colgada constitucionalmente y que, en mi opinión, técnicamente hablando, si se aplican las técnicas de interpretación, pues es que no se ha elegido como presidente. Si es elegido como vicepresidente puede incluso no ejercer el cargo”, indicó.

Escuche la entrevista completa a continuación: