¿Uribe puede ser vicepresidente? José Obdulio Gaviria dice que sí y que no hay inhabilidad

En medio de la controversia por la propuesta de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que su padre sea formula a la vicepresidencia en 2026, José Obdulio Gaviria, exsenador e ideólogo del uribismo, aseguró que no existe ninguna norma que lo prohíba.

“Me gusta y creo que no hay prohibición legal. No hay ni inhabilidad ni hay una norma que establezca que el presidente Uribe o un expresidente no pueda ir en la fórmula presidencial como candidato a la vicepresidencia”, dijo Gaviria en La W.

Aunque varios juristas y el viceministro de Justicia, Yefferson Dueñas, advirtió que esa propuesta podría ser una forma de “reelección indirecta” -en caso de que el presidente electo renuncie y asuma el vicepresidente-, Gaviria se opuso a tal señalamiento.

“Esa sería una lectura de la constitución contraria a la letra”, dijo, y agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha fallado en contra de las prohibiciones absolutas al derecho a ser elegido.

De otro lado, reconoció que “hasta donde he oído hablar al presidente Uribe, nunca ha manifestado tener esa voluntad”, pero el partido no se cierra a esa posibilidad. Y agregó: “El Centro Democrático tiene vocación de elegir presidente de la República en el 2026. En la última encuesta publicada, quien encabeza es Miguel Uribe”.

