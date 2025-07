Colsubsidio revela millonaria deuda de Famisanar EPS y confirma ruptura: “deben $781.000 millones”

La EPS Famisanar iniciará un proceso de transición en su red de dispensación de medicamentos, tras anunciar la terminación del contrato con Droguerías Colsubsidio.

La decisión, que se hará efectiva a finales de agosto, según mencionan, responde a reiterados incumplimientos en la entrega de medicamentos que han sido objeto de miles de quejas por parte de los afiliados.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el presidente de Colsubsidio, Luis Carlos Arango, quien se refirió a las deudas que tiene Famisanar EPS.

“Famisanar nos debe $781.000 millones, de los cuales, en medicamentos son $208.700 millones y el resto, que son como $572.000 millones, son por servicios de salud”, reveló.

Esto causa curiosidad, pues Famisanar EPS comunicó que la ruptura de la alianza se da por incumplimientos en la entrega de medicamentos por parte de Droguerías Colsubsidio, sin embargo, Arango menciona que ocurre por las millonarias deudas de las EPS.

“Ellos unilateralmente nos comunicaron que el contrato se terminaría el 31 de agosto, eso es decisión unilateral de ellos, no fue de común acuerdo. Nosotros hemos tenido una paciencia con esa empresa muy significativa, pero me parece que la decisión de ellos de no continuar con nosotros nos ayuda demasiado”, explicó el presidente de Colsubsidio.

Por otro lado, la Superintendencia de Salud impuso a Droguerías Colsubsidio una medida cautelar por inconsistencias en la entrega de medicamentos, algo que aceptó Arango.

“Ellos hicieron una visita a nuestra bodega y pudieron constatar que no tenemos despacho por parte de los laboratorios, yo también estoy cayendo en una deuda con ellos, así ellos no nos despachan medicamentos, y al no despacharme, pues yo no puedo entregar. Hoy les estamos dando respuesta (…) La situación después de que fue intervenida Famisanar se complicó muchísimo, pagaban tarde o por partes, no podía adquirir los medicamentos si ellos no nos pagaban”, reveló.

Finalmente, el presidente Arango se refirió a los 11.000 medicamentos que la SuperSalud aseguró que no estaba entregando el gestor farmacéutico Colsubsidio, comentando que había que distinguir entre medicamentos comerciales e institucionales.

“En ese momento había unos medicamentos que habíamos adquirido. Estaban en bodega, no estaban todavía en los dispensarios, tal vez a eso es a lo que ellos se refieren (…) Seguiremos entregando medicamentos a afiliados de Famisanar hasta el 31 de agosto, en septiembre pasarán a otros que a otros proveedores, mientras tanto seguiremos despachando, no tiene sentido retenerlos”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

