Familia de Álvaro Gómez Hurtado recordó al excandidato presidencial con un audio hecho con IA

La familia del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado en 1995, hizo llegar a Julio Sánchez Cristo, director de La W, un audio en el que recrearon la voz de Gómez Hurtado con Inteligencia Artificial.

En el audio se puede escuchar lo siguiente:

“Fui elegido concejal en Engativá en 1938. Era joven, pero ya intuía que la política debía ser un servicio, no una ambición. Allí compartí bates con Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay, la palabra era el instrumento, el país la causa. En 1942 llegué a la Cámara por Cundinamarca, allí estuve cuatro años y luego 20 en el Senado.

Defendí mis convicciones y el sectarismo, creí en el partido Conservador, pero más aun en Colombia. Ante el Bogotazo, en 1948, cuando mi padre tuvo que exiliarse, me hice cargo del periódico El Siglo, las calles ardían, el periódico ardía, nuestra casa ardía, pero alguien tenía que sostener la palabra y yo lo hice porque creía en la libertad.

Fui embajador en Italia, Estados Unidos, Suiza y Francia. Denunciamos lo que otros preferían callar, como las repúblicas independientes que más tarde serían cuna de violencia. Elegimos la verdad, aunque doliera. Me presenté 9 veces a la presidencia, no gané, pero cada voto fue un acto de confianza en un país distinto que, en 1986, 2.5 millones de colombianos nos dieron su respaldo, no fue una derrota, fue una siembra.

En 1988 el ELN me secuestró, fueron 53 días duros, pero no respondí con odio, respondí con ideas. Escribí soy libre porque lo era, incluso en cautiverio. Ante la deficiencia de los partidos tradicionales fundé el Movimiento de Salvación Nacional con el que quise renovar la política y promover el acuerdo sobre lo fundamental para que avanzáramos como país.

El mensaje llegó, en 1991 presidí la Asamblea Constituyente, allí propusimos una nueva Colombia, más justa, más moderna. La elección popular de alcaldes, la autonomía del Banco de la República, el principio de la buena fe, la defensa de la familia, la creación de la tutela y la Fiscalía eran banderas que hondamos con fuerza.

Fundamos la Universidad Sergio Arboleda creyendo que el pensamiento es el camino hacia la libertad, allí enseñé hasta el final. Desde el Nuevo Siglo denunciamos el proceso 8.000, pedí la renuncia de un presidente, no por enemistad sino por dignidad y no callé, aunque sabía lo que podía costarme.

El 2 de noviembre de 1995, al salir de clase me asesinaron. Mi homicidio sigue impune, pero nuestra causa no murió conmigo. Hoy, desde la memoria, entrego mis banderas a quien ha seguido este mismo camino, Enrique, mi continuador, él conoce el valor de la verdad, la importancia de las instituciones y el sentido de la lucha limpia; a Enrique le entrego esta antorcha, no para que repitan lo que hice, sino para que lo supere con firmeza, con ideas, con amor a Colombia, porque las ideas no se matan y la patria, a pesar de todo, renacerá. La lucha ahora es de ustedes, Colombia nos necesita”.

Todos los detalles a continuación: