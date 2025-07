Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río hablan del plan de Diego Cadena para implicarlos en narcotráfico

Hace unas semanas, socios y empleados de uno de los clubes sociales más exclusivos de Colombia se sorprendieron por la presencia en el lugar de dos personajes que han tenido problemas con la justicia.

Estaba departiendo en una mesa Diego Cadena, autodenominado el ‘abogánster’, junto a Manuel Castañeda, conocido con el alias del ‘narcochofer’, capturado cuando manejaba un carro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con más de 120 kilos de cocaína.

Su reunión apunta a un plan para involucrar falsamente en operaciones de narcotráfico al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río. Los dos han tenido un notable papel en los juicios al expresidente Álvaro Uribe y a Diego Cadena.

De acuerdo con informaciones conocidas por El Reporte Coronell, Cadena ha tratado de convencer al ‘narcochofer‘ de declarar contra el senador Cepeda y el abogado Del Río, a cambio de protección y beneficios económicos en Estados Unidos.

Iván Cepeda y Miguel del Río en El Reporte Coronell

Para hablar de ese tema pasaron por los micrófonos de El Reporte Coronell el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río.

“Esto no es ninguna acción premeditada de parte nuestra y menos para esta semana o estas dos semanas, que anteceden a la decisión que debe tomar la jueza Heredia. Por mi parte, he venido denunciando situaciones en las que claramente he sido informado de que se están planificando acciones en mi contra”, aseguró Cepeda.

El 25 de junio el Cepeda y Del Río publicaron un comunicado advirtiendo que alguien estaba tratando de enlodarlos, vinculándolos con el narcotráfico, ¿qué fue lo que vieron que los llevó a publicar ese comunicado?

“Teníamos información en tiempo real por parte de una fuente de que eso estaba ocurriendo y precisamente ya lo habíamos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el abogado Del Río.

Según Cepeda, se trató de “informaciones precisas con relación a lo que posteriormente se han venido confirmando, acciones que provienen de Diego Cadena que tienen el propósito de entablar acciones ilícitas y de manipulación de testigos”.

Manuel Castañeda, ‘el narcochofer’, es cliente del abogado Miguel Ángel del Río. ¿Tiene esto que ver con que Diego Cadena haya caído en la trampa de ser grabado realizando estas acusaciones?

“Eso no tiene ningún sentido. Yo soy un abogado que tiene como premisa fundamental el sometimiento absoluto y riguroso a la ley. Yo no tengo ningún interés aquí sino el de participar en procesos penales con unos propósitos específicos. Esto lo que evidencia es todo lo contrario, es el abogado Diego Cadena quien tiene la ambición de buscar personas cercanas con el propósito de relacionarnos con actividades ilícitas”, explicó Del Río.

Finalmente, Cepeda y Del Río se refirieron a las pruebas que hay en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su juicio por presunta manipulación de testigos.

Escuche la entrevista a Miguel Ángel del Río e Iván Cepeda en El Reporte Coronell en La W:

