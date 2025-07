MinSalud explicó deuda de $100 billones de las EPS revelada por Petro: “es acumulada desde Pastrana”

El presidente Gustavo Petro cuestionó el informe presentado por la Contraloría General de la República, en el que se estima que las deudas acumuladas por las EPS superan los 32 billones de pesos.

Según el mandatario, la cifra estaría muy por debajo del verdadero tamaño del pasivo que, afirmó, podría superar los 100 billones de pesos si se calcula correctamente en un periodo de más de tres décadas.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien explicó que esta deuda sería tan elevada porque se va sumando de años anteriores.

“Duque liquidó 11 EPS, ellas aceptaron 10 billones de deuda y no pagaron sino un billón. Si nosotros ahora hacemos lo mismo ninguna de estas EPS tendría con qué pagar esa deuda, entonces se quedarían afectados las clínicas, los hospitales, los laboratorios y los gestores farmacéuticos. Ahí es donde está lo que es el presidente dijo, si llevamos eso a la cifra de pesos constantes, la deuda sería muy superior a lo que está presentando la Contraloría”, explicó el ministro.

Asimismo, destacó que el problema es que a lo largo de los años se han dejado muchas deudas en clínicas y hospitales, principalmente en los públicos, que aún siguen siendo cargadas en balances anuales.

“Los que han tenido que cargar con eso son los alcaldes, los gobernadores, la Nación y los particulares. Ahora, cuando nosotros hablamos de que tenemos las EPS en cuidados intensivos, no significa que nosotros y el presidente vayamos a acabarlas, sino que se van a mantener, pero no se no se les van a entregar los recursos. Ellos van a administrar todo lo que es la salud y se pagará por el trabajo que tienen que hacer”, dijo.

También comentó que hay que hacer una auditoria, pues no hay balances claros de 2023 y 2024.

“Siempre lo que hicieron fue decir que estaba todo perfecto, que no había ningún inconveniente, hoy encontramos algo devastador (…) Esta crisis no es de hoy, se ha dicho una gran cantidad de mentiras”, dijo.

Finalmente, destacó que con la inflación con el pasar de los años aumenta la deuda.

“Los datos de la de la Contraloría vienen desde el 2020, entonces no es la misma deuda del 2000 al 2020 que del 2020 al 2024. El presidente Petro dijo que debíamos llevar esto a valores constantes y tomar toda la deuda que viene, no de este Gobierno ni desde Duque, ni Santos, ni Uribe, sino desde el gobierno de Pastrana, por esto el presidente afirma que esto puede llegar a ser, por lo menos, de 100 billones de pesos”, cerró.

Escuche la entrevista en La W:

