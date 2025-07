“La lista de clientes no existe”: Alan Dershowitz, exabogado de Jeffrey Epstein

No hay cintas de videos sexuales ni nombres de personas para publicar: exabogado de Jeffrey Epstein

Alan Dershowitz, exabogado de Jeffrey Epstein, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la presión que hay contra el presidente Donald Trump y Pam Bondi por archivos sellados del caso Epstein.

Para iniciar, aseguró que “la historia se está exagerando por los medios de comunicación y por los políticos para obtener ciertos beneficios. Esa lista de clientes no existe, no existen ningunas cintas de videos sexuales (…) no hay nombres de personas conocidas para ser publicados, esto se salió de proporción”.

Asimismo, señaló que está de acuerdo para que todo sobre este caso sea público, “desde el comienzo he dicho que deberían hacer público todo, los nombres de los acusados y de los acusadores para que esta información tenga credibilidad”.

Por otra parte, Dershowitz comentó que “esta narrativa viene de una confusión, el FBI entrevistó a ciertas víctimas y ellas dieron una lista de personas con las que dicen tuvieron sexo, pero esos nombres no están en una lista de Epstein sino por parte de esos acusadores. No sabemos cuántas de esas personas son blanco de acusaciones falsas”.

Puntualizando que “en esa lista no hay personas famosas que estén en una posición de poder, que hagan parte del Gobierno o estén en una posición importante en Estados Unidos. Ni Trump, ni Bill Clinton ni Bill Gates están en la lista, nadie importante o reconocido está en esa lista”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause No hay cintas de videos sexuales ni nombres de personas para publicar: exabogado de Jeffrey Epstein 11:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: