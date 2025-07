“Paratebueno no se reconstruirá a ciegas”: UNGRD anuncia plan técnico tras el sismo

Luego del sismo que se presentó el pasado 8 de junio en Paratebueno, que afectó a más de 2.000 personas, el director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, habló en los micrófonos de La W sobre la entrega de las casas temporales en el municipio.

“Venimos a entregar oficialmente las diez primeras unidades habitacionales de emergencia, estas son son unas viviendas temporales que buscan darles a las personas la posibilidad de que se queden en sus lotes mientras se da el proceso de la reconstrucción definitiva que puede tomar meses”, relató.

Carrillo añadió que en Paratebueno se ha promulgado un “plan de acciones específicas, que incluye los estudios geotécnicos que se deben hacer en el territorio”, además, explicó que la UNGRD “destinó los recursos para contratar este plan de acción con el Servicio Geológico Colombiano porque es clave es garantizar que las viviendas que se reconstruyan sean sismo resistentes”.

“Esta es una zona sísmica, aquí habrá más eventos como el que se presentó, tenemos que garantizar que las nuevas viviendas puedan resistir”, agregó Carrillo.

El director de la UNGRD sostuvo que ha tenido una “comunicación permanente y directa con los alcaldes y con los gobernadores” ante los últimos hechos invernales que se han presentado.

Asimismo, aseguró que frente al manejo de los recursos para estas emergencias, deben ir a distintos sectores como la defensa, transporte y agricultura.

Por otro lado, Carrillo aclaró porque no estuvo en el consejo de ministros del pasado 15 de julio, comentando que solamente sale en los medios de comunicación.

Al respecto, dijo que siempre ha estado “abierto a dar declaraciones a los medios” y expuso que “no lo citaron”.

“Cuando me citan al consejo de ministros, yo asisto, de hecho me citaban a todos, hasta el día del primer consejo televisado, esa fue la primera vez que no me citaron y desde entonces no me han vuelto a citar. Asistiré en el momento en el que el presidente lo requiera”, aseguró.

Escuche la entrevista en La W:

