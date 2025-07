“Cuando se empieza a reprimir a la gente, no se puede parar”: escritor ruso Boris Akunin

El escritor ruso Boris Akunin pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su reciente condena a 14 de cárcel en Rusia tras ser acusado de “justificar el terrorismo”, entre otros cargos.

“Bueno, creo que establece un nuevo récord de condena a prisión para un escritor en Rusia. No sé si debería estar orgulloso o deprimido por ello, pero así son las cosas”, comentó.

De acuerdo con el escritor, lo que está sucediendo es una muestra de que lo que se está dando en ese país es una dictadura, afirmando que “es una especie de proceso lógico porque cada dictadura tiene que moverse en una dirección determinada. Una vez que empieza a reprimir a la gente, no puede parar”.

Akunin, quien ha sido catalogado como el escritor más leído antes del comienzo de la guerra en Ucrania, opinó respecto a ese conflicto que las amenazas del presidente Donald Trump no están haciendo presión alguna. “Creo que ha decidido que no se puede tomar en serio a Trump, que es irresponsable e impredecible. Estoy seguro de que Putin va a ignorar esas amenazas”, dijo.

El escritor se exilió en Occidente en 2014 y desde entonces se ha mostrado muy crítico frente a la guerra ucraniana. La condena impuesta se hará efectiva una vez cruce la frontera rusa o sea extraditado.

Para él, no se trata de que la mayoría del pueblo ruso esté apoyando al presidente Vladimir Putin, sino que prefieren no demostrar rechazo por la forma en que se ha callado a la oposición. “No creo que sea popular. Creo que su principal apoyo es la indiferencia de la gente en Rusia. Porque todos los que son activos, todos los que están en contra del régimen, o están en la cárcel o han emigrado”, comentó.

“No soy político. Soy escritor y lo que hago y lo que he estado haciendo, sólo lo hago para respetarme a mí mismo. Lo hago para mantener la normalidad en una época en la que todo el mundo en Rusia se ha vuelto loco”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

