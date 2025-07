‘Mi Casa Ya’ se acaba: Camacol dice que el Gobierno no cumplió entrega de subsidios “porque rellenó”

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, se pronunció en La W sobre el anuncio de la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, de suspender definitivamente los subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’, que opera desde 2015.

Recordemos que en diciembre del año pasado el Ministerio de Vivienda cerró la llave y dijo que ya no había nuevas postulaciones para el subsidio, y alrededor de 70.000 familias resultaron damnificadas por esa decisión, sustentada por la falta de recursos.

El líder gremial señaló que, tras ello, “el Ministerio no generó otras alternativas para los damnificados y hoy las posibilidades de acceder a una vivienda dependerán de los recursos que están en las cajas de compensación y de los grandes esfuerzos que están haciendo algunos alcaldes y gobernadores del país”.

De este modo, Herrera señaló que ante la falta de alternativas hay una estrechez grande para la financiación de los hogares de menores ingresos.

Eso sí, hay que señalar que las personas que tienen un subsidio de ‘Mi Casa Ya’ desde hace varios años no se verán afectados, pues ese compromiso presupuestal se mantiene.

“El sector en este momento se niveló por lo bajo, con la falta de recursos, las ventas de las viviendas que llaman de interés prioritario, viviendas que cuestan hasta 128 millones de pesos, que era la gran apuesta de este Gobierno, empiezan a caer estrepitosamente durante los primeros seis meses de este año y vemos que el mercado hoy está andando más o menos en 150 mil unidades por año. Para poner esto en contexto, 150 mil unidades por año es lo que vendíamos por allá en febrero del 2014”, dijo.

¿Y el programa de mejoramiento de vivienda?

Al respecto, el líder gremial mencionó que el programa de mejoramientos de vivienda, con el que se busca solucionar alguna carencia de servicios públicos, pisos, ventilación, entre otros, no está avanzando.

“El Gobierno se comprometió con una meta de hacer 400.000 mejoramientos en cuatro años y, de acuerdo con los reportes del Ministerio, a la fecha han asignado menos de 14.000, es decir, no se ha cumplido ni siquiera el 5% de la meta. He escuchado declaraciones de la ministra que dicen que ya han concretado tal vez 18.000 y que tenían 80.000 más, en todo caso van a llegar al 21% en el mejor de los casos y esta era la gran meta. Entre otras cosas, cuando uno escucha al presidente Petro en los consejos de ministros dice que esta es su política de vivienda: los mejoramientos. Tal vez no le han dicho al presidente que eso va muy mal”, comentó.

¿El Gobierno cumplió con la entrega de subsidios de ‘Mi Casa Ya’ que prometió?

La ministra de Vivienda señaló que ya entregaron todos los subsidios que había prometido este Gobierno.

No obstante, para Camacol, a ese cumplimiento del 100% le metieron “relleno”.

“Realmente, con el programa de ‘Mi Casa Ya’ en el plan de desarrollo quedó una meta de 200 mil viviendas, esa meta, a la fecha, creo que reporta un cumplimiento como del 60%, ¿qué pasó? El ministerio ahora dijo -no, metamos ahí también, métale relleno con los subsidios de las cajas de compensación- y con eso ahora reportan un cumplimiento del 100%”, afirmó.

Y advirtió: “están metiendo recursos de las cajas de compensación para cumplir con la meta”, agregando que cambiaron el reporte de la meta para decir que se cumplió.

“Es como un contrasentido, porque el programa se suspende en diciembre del año pasado diciendo, -es que no hay plata para mantenerlo.- Pero ahora dicen, -no, se suspende porque ya cumplimos la meta, entonces vamos a hacer mejoramientos-, pero tampoco están cumpliendo esa meta”, remató.

