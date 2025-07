MinAgricultura negociará con los arroceros para buscar soluciones de fondo

En entrevista con La W, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó que este jueves, 17 de junio, se iniciará una mesa de diálogos con los productores de arroz que están impulsando el paro en el territorio nacional; la ministra se mostró optimista ante el inició de conversaciones, asegurando que se buscarán acuerdos dentro de la cadena arrocera nacional.

“Nosotros hemos venido hace un año insistiendo en que debemos tener un acuerdo de la cadena. En la cadena están los productores, está el gremio que administra el fondo parafiscal que representa a productores, pero que tiene también un trabajo de industria, está la industria y están los comercializadores”, dijo.

Así mismo, se dejó claro que actualmente no se puede sostener el área sembrada de arroz que existe en el país con los rendimientos exigidos por parte de los productores, teniendo en cuenta que se está presentando una situación de sobreoferta con crecimientos exponenciales en los inventarios del cereal. En este punto, también se señaló como responsable de dicho crecimiento a los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los que cuenta Colombia.

Por otro lado, la ministra Carvajalino, respondió a los manifestantes del paro arrocero, asegurando que los acuerdos del primer paro que se realizó en este 2025 se han cumplido y que aunque en dichos cumplimientos se han registrado demoras, se debe tener en cuenta que esto se presentó por los diferentes ajustes institucionales que se debían ejecutar.

En cuanto a cumplimientos, explicó: “Un apoyo directo para pequeños y medianos productores que ya hoy tiene habilitadas a más de 2.700 personas para poder hacer esos pagos. (…) Sacamos el Programa Especial para Arroz de Apoyo Agropecuario, 7.000 millones de pesos que están colocados y que estamos mirando y revisando ante las sugerencias de cómo tener una mayor cobertura”.

También se aseguró que se sacaron 42 instrumentos financieros por cerca de 42.000 millones de pesos del presupuesto general de la Nación para poder apalancar los recursos del crédito agropecuario en el país, destinando una gran parte para el sector arrocero. Así mismo, se aseguró que se ha mantenido una mesa de diálogo desde hace más de 1 año incluyendo a los arroceros que actualmente se encuentran impulsando el paro.

Ante el reclamo de los productores de haber sacado una resolución tardíamente para fijar los precios a pagar por tonelada y carga de arroz, la MinAgricultura, aseguró que esto se debió a que justo antes de iniciar la segunda gran cosecha del año, se encontró una distorsión en el sector la cual no se tenía en las cuentas, lo que hizo que la expedición de dicha resolución no se hiciera tan rápido como se tenía en mente.

En cuanto a lo que se busca con la resolución para fijar un precio mínimo de pago a los arroceros por tonelada y carga del cereal, la ministra Carvajalino, dijo: “aquí no se trata de generar un precio y un precio fijo, aquí se trata de tener un precio mínimo que permita que todo productor pueda costear sus ingresos y no vaya pérdida en la producción, porque el riesgo de que vayan los arroceros a pérdida en su producción es que no siembran en el siguiente ciclo y el país se queda sin arroz y eso es muy grave y así se lo hemos expresado a la industria”.

También se dejó claro que dicha resolución sería temporal mientras se supera la actual crisis y se logra volver a la regulación normal de oferta y demanda.

Finalmente, la MinAgricultura hizo un llamado para que los bloqueos en las vías no se sigan registrando, ya que sus impactos negativos no serían sólo para la ciudadanía, sino también para la misma cadena arrocera, la cual no está logrando transportar sus cargamentos, generando una mayor presión a la crisis que se registra.

