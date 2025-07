Exclusiva: MinJusticia habla sobre nuevo proyecto de ley para la paz total

Este 18 de julio, a las 9:00 de la mañana, está citado el Consejo Superior de Política Criminal que preside el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

De esa institución hacen parte la fiscal general Luz Adriana Camargo, el procurador general Gregorio Eljach, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Myriam Ávila, la defensora del Pueblo Iris Marín y el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, entre otros altos funcionarios.

La sesión tiene un solo propósito: el ministro de Justicia quiere consultarle al Consejo sobre un proyecto de ley “por medio de la cual se establece tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.

En otras palabras, es el proyecto de ley para buscar la paz total de la que ha hablado el presidente Gustavo Petro.

El anteproyecto –porque solo será proyecto después del resultado de esta consulta– se empezó a filtrar el pasado 17 de julio en la tarde, por lo cual el Ministerio de Justicia publicó un comunicado señalando que aún no hay texto definitivo y que ha surgido cierta desinformación sobre el alcance de la iniciativa:

Yo conocí el borrador hace dos días, de fuente oficial; es decir, no tengo dudas de que es el anteproyecto real. Lo he leído y he hecho mi tarea con dedicación para tratar de hacer las preguntas que seguramente surgirán pasado mañana, cuando el proyecto sea presentado al Congreso.

Para hablar de este tema hemos invitado al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El proyecto de paz total va a ser un tema fuerte de conversación y de controversia política y legal desde este momento. Nada de lo que dice el ministro de Justicia pasa desapercibido.

Este es el borrador del proyecto de paz total:

