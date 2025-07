¿Hubo acuerdos por debajo de la mesa para la presidencia de la Cámara? Responden congresistas

Una verdadera tormenta política vive la Cámara de Representantes a pocos días de la elección de su nuevo presidente. Y es que la decisión del representante conservador Juan Carlos Wills de renunciar a su aspiración por esa dignidad y adherirse a la candidatura de Julián López, ficha del gobierno y miembro del Partido de la U, ha dejado varias lecturas.

Igualmente, la inminente ruptura de los acuerdos políticos ha generado polémica, pues la presidencia le correspondía inicialmente a Cambio Radical. De hecho, en los micrófonos de La W, desde Cambio Radical sugirieron que se habrían hecho nombramientos de cercanos al Partido Conservador para asegurar su respaldo a López.

Así pues, la virtual victoria de Julián López ha generado molestia tanto en la oposición como en la bancada oficialista. A propósito, el representante Leonardo Rico, de Cambio Radical, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, ambos candidatos para presidir la mesa directiva y molestos con el Gobierno, pasaron por los micrófonos de La W.

“Todavía le corresponde a Cambio Radical la presidencia de la Cámara. Esto es un acuerdo que se hizo de todas las bancadas desde el 20 de julio del 2022. Es vergonzoso lo que está sucediendo en este momento, perder la dignidad dentro de la Cámara de Representantes, perder la autonomía del Congreso es supremamente riesgoso”, dijo Rico.

Rico, de hecho, señaló al representante Wills de haber “utilizado” al Partido Conservador para negociar con el gobierno: “Este representante utilizó al partido no de hace una semana, lo utilizó desde hace varios meses sabiendo que no le correspondía, generando una ruptura dentro de su colectividad (…) fue un amague simplemente para esperar la directriz del Ejecutivo con su candidato, que ya es Julián López”.

Desde el Pacto Histórico, el también candidato Alejandro Ocampo reconoció su inconformidad, pues le cerraron las puertas a su aspiración en su propio partido: “Me siento mal, obviamente, porque el día de ayer un comunicado de prensa, a nombre de la bancada, le da el apoyo a otro candidato y no pasó por nuestra bancada (…). Yo soy uno de los congresistas que más defiende este gobierno. No puedes salir a dinamitar a uno de los tuyos. Las formas en política importan mucho”.

Ahora, Ocampo sí defendió al Gobierno por la ruptura de los acuerdos y sostuvo que los partidos afines pidieron una reconfiguración: “Nosotros quedamos en discutir con ellos cómo se resolvía. (...) No es un problema de no cumplir la palabra, es un problema de país. No podemos poner en riesgo el futuro por una aspiración partidista”.

¿Hubo negociaciones por debajo de la mesa para Mara la presidencia de Cámara?

Sobre las posibles transacciones burocráticas, luego de que se conociera que a Juan Carlos Wills y al Partido Conservador le habrían ofrecido Enterritorio para bajarse de esa aspiración, Rico agregó: “Yo no sé si se están haciendo ofrecimientos o no, pero cuando veo publicado el día de ayer 17 a las 6:09 p.m. en la Aeronáutica Civil la hoja de vida de Daniel Alberto Cuello Baute, no sé si tiene familiaridad con algún parlamentario del Partido Conservador, pero estoy seguro que esto no es coincidencia”.

También pidió que no haya presiones indebidas en la elección: “Le pedimos a la mesa directiva: no nos vayan a pasar papelitos marcados, con señales, de diferentes colores para apretar a los congresistas. El Congreso va a reaccionar y la palabra se va a respetar”.

En todo caso, todo apunta a que el próximo presidente de la Cámara será Julián López, del Partido de la U, quien tiene el guiño del presidente Petro.

