Se estaría hablando de un recorte del 20% de ayudas de EE.UU. a Colombia: Scott Perry, republicano

Scott Perry. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

El congresista republicano Scott Perry habló en los micrófonos de La W sobre la advertencia de EE. UU. por el recorte de ayuda a Colombia en 2026 por “fracasos” del Gobierno Petro, según el proyecto impulsado por Díaz- Balart.

De acuerdo con Perry, aunque no ha visto la propuesta completa, cree que solo se está hablando de un recorte del 20%, pero reveló que esto aún se sigue negociando y es algo que “por supuesto tiene que ser sometido a votación”.

Por otro lado, habló de la relación que entre Trump y Petro, asegurando que desde el Congreso, específicamente el Comité de Relaciones Exteriores, constantemente miran cómo están las relaciones con todos los países y cómo esa relación con el mandatario colombiano puede afectar a EE.UU.

“Siempre miramos si esas decisiones se alinean con lo que busca Estados Unidos y a partir de eso se aprueban”, dijo.

Asimismo, se refirió a la lucha antidrogas y la alta demanda de fentanilo que se ha reportado en el territorio americano, asegurando que le gustaría ver esfuerzos más robustos de parte de los países aliados.

“Nos gustaría ver más esfuerzos que lleven a mejores resultados. Habrá países que piensen que Estados Unidos es el problema porque generan la alta demanda, pero Estados Unidos antes no tenía fentanilo, esa droga entró al país por China”, aseguró.

¿Si se reduce la ayuda en tema de lucha antidrogas para Colombia no se estaría haciendo un autogol Estados Unidos?

El republicano Scott Perry aseguró que “potencialmente sí”, debido a que puede ser un argumento crítico en contra de este recorte. Sin embargo, dice que es importante que desde Estados Unidos se conozca en qué se está gastando ese dinero y si se está obteniendo el resultado deseado con ese dinero que está llegando desde los Estados Unidos.

“Si se está viendo que el dinero no está siendo destinando correctamente, y que no cumple el objetivo de disminuir la proliferación, que sigue llegando droga y se está gastando el mismo dinero, pues no es un negocio para Estados Unidos, por eso es importante evaluar los programas que se están adelantando en los otros países con los impuestos de los Estados Unidos”.