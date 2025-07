Soluciones W: Una sonrisa perdida que regresa con la ayuda del Dr. Omar Torres

Ana Josefa tiene cerca de 70 años y hace tiempo no sonríe. No porque no tenga razones para hacerlo, sino porque la pérdida de sus dientes la ha hecho apartarse del mundo. Ya no socializa, no se siente cómoda saliendo, y hasta le cuesta mirarse al espejo.

Pero sus hijos sí la ven. La conocen. Saben que dentro de ella sigue viviendo la mujer alegre, fuerte y llena de vida que los crió. Por eso, decidieron buscar una solución. En medio de la incertidumbre, se aferraron a lo que tenían: la esperanza y el amor.

Ian Quintero, uno de sus hijos, habló en los micrófonos de La W. “Ella ya no sonríe, no socializa. Se le ha cambiado muchísimo el ritmo de vida por lo que le faltan los dientes”, explicó con la voz entrecortada por los nervios. “Queremos recuperarle esa sonrisa. Esa es la idea”.

Con una historia conmovedora y la fuerza de sus dos hijos, la historia llegó a los oídos adecuados. El doctor Omar Torres, especialista en estética dental y uno de los aliados más comprometidos de Soluciones W, conoció el caso y no lo dudó un segundo. Tras la intervención de Ian, se conectó en vivo para dar la noticia que cambiaría esta historia: “Nosotros sabemos la dificultad que hay cuando una persona tiene muchos problemas en sus dientes… afecta la manera de comunicarse, la autoestima… Por eso, nos vamos a hacer cargo de todo el tratamiento de tu madre para que vuelva a ser la mujer alegre que era”. Explicó el especialista, con esa convicción que ha acompañado todas sus intervenciones con Soluciones W. El doctor Torres no solo ha transformado sonrisas, ha cambiado historias.

Foto: Clínica Dr. Omar Torres Ampliar

Ian apenas pudo contener las lágrimas. “No se imagina la felicidad que nos da. Sé que mi hermano está muy feliz también y mi madre… ni imaginarlo”, afirmó conmovido. Es que no se trataba solo de dientes: era su dignidad, su confianza, su vida social. Era, sin duda, volver a ser ella.

El tratamiento integral será realizado por el equipo multidisciplinario de las clínicas Dr. Omar Torres, que cuenta con profesionales especializados en todas las ramas de la odontología y comprometidos con una atención integral y humana. Historias como la de Ana Josefa nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar lo que parecía perdido. Y que cuando el amor de unos hijos se encuentra con una mano generosa, lo imposible se vuelve realidad.

Escuche esta Solución W:

Play/Pause Soluciones W: Una sonrisa perdida que regresa con la ayuda del Dr. Omar Torres 04:15 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: