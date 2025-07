“Yo creo que la ley en general tiene algunos aciertos”: exmagistrado Rubén Pinilla sobre “paz total”

En diálogo con La W, el exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, se refirió al borrador del proyecto del Ministerio de Justicia que será presentado por el Gobierno ante el Congreso de la República para aplicar la “paz total” y su marco jurídico. El exmagistrado señaló que a su juicio la propuesta tiene varios “aciertos”.

Asimismo, señaló algunas preocupaciones frente a la ejecución del proyecto, especialmente el término del mismo. “Hay que llamar la atención sobre ciertos puntos de la ley, uno que es el término de la ley, que todo el mundo tiene que acogerse antes de diciembre de 2026. Es ilusorio hacer un proceso de paz con todas las organizaciones criminales del país, con todas las bandas, con todos los grupos que tienen como estimatoria esta ley, menos de un año es ilusorio” dijo.

También, desde su perspectiva, el exmagistrado Pinilla Cogollo afirmó que el proyecto plantea una “aproximación equivocada” a los fenómenos a los que se llaman bandas criminales o lo que llaman grupos criminales de alto impacto o las fuerzas insurgentes. “Los grupos de alto impacto son diferentes a las tradicionales organizaciones criminales”. dijo.

Y agregó: “Una organización criminal de cualquier tipo se dedica a cometer delitos de manera consecutiva, pero no tiene las características que tiene en Colombia los grupos, las organizaciones criminales llamadas de alto impacto”.

Adicionalmente, afirmó que las preocupaciones sobre que se puedan “colar” delincuentes comunes dentro de estos procesos de negociación en su criterio no tienen tal relevancia. Desde su experiencia como exmagistrado de Justicia y Paz, manifestó que, de hecho, en el ejercicio tuvieron dificultades para admitir exparamilitares que querían hacer parte del proceso, pero no habían sido acreditados por el gobierno nacional. “Yo no le tengo miedo a los listados porque en los procesos siempre hay manera de establecer eso”, sentenció.