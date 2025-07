“A Petro le gusta esconder su mirada”: Lina María Garrido dio detalles de su discurso de oposición

La representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre su discurso de réplica al presidente Gustavo Petro, en el marco de la cuarta y última legislatura de este cuatienio.

Garrido ratificó sus críticas y ofreció algunos detalles de la construcción de su discurso. Dijo que le pidió al presidente Petro que la mirara a los ojos, porque “quería que él escuchara mis palabras, de una persona que no solo estaba haciendo el ejercicio por oposición, sino que además había votado por él, creyendo en ese cambio que él había prometido”.

Es de recordar que Garrido le pidió al presidente a Gustavo Petro en ese discurso de oposición que la mirara a los ojos. Según contó, Petro “lo hizo molesto. Cuando quería desviar la mirada, yo volvía con más fuerza, alzaba mi tono de voz y tenía que volver a mirarme. Creo que fue un momento incómodo para él, pero el que yo disfruté bastante”.

Y agregó: “Gustavo Petro es una persona que le gusta esconder su mirada (...) Al presidente no le gusta que la gente piense diferente. A él le molesta, porque con esas ínfulas de dictador, quiere que todo el mundo le aplauda y lo siga sin cuestionar”. Confirmó también que Petro reaccionó a sus críticas con incomodidad.

Explicó que sus palabras no fueron improvisadas, sino que son un resumen de todo el control político que ha venido realizando durante su periodo en el Congreso: “Fue muy genuino, por todo lo que dialogó todo todos los días con mi equipo de trabajo, con los escándalos que salen (...) Son las acciones que yo he desarrollado. Es el control político que yo he hecho. Es que yo denuncié penalmente al ministro Jaramillo por homicidio. Les voy a tumbar la reforma pensional porque la viciaron”, dijo.

Y finalmente, se refirió al mensaje que dirigió a la vicepresidenta.

“Le hablé a Francia Márquez, porque las mujeres esperaban más de ella. Pero en el momento en que la hicieron a un lado, ella simplemente se cayó. Y así la dignidad no se va a volver costumbre”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

