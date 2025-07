Congresista de EE.UU. respalda recorte económico a Colombia por “conductas irresponsables” de Petro

En el Congreso de EE.UU. se discutirá con los miembros del Comité de Asignaciones el proyecto de ley que propone recortar en un 22% la ayuda exterior estadounidense para 2026 propuesto por el congresista republicano Mario Díaz- Balart, Colombia está entre los países que se verían afectados.

Debbie Wasserman Schultz, congresista demócrata quien hace parte de este Comité, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Son preocupantes los recortes que ha hecho Trump de forma unilateral, cortó la ayuda a distintos países sin explicación. Sin embargo, comparto las preocupaciones por las acciones del presidente Gustavo Petro, él se ha llevado a cabo unas conductas y tomas de decisiones irresponsables, estoy de acuerdo con que haya recorte económico a Colombia. Aunque la relación entre ambos países es importante debe ser de ambos lados. Petro no esta luchando contra los carteles, contra los grupos criminales, por eso debería tener una consecuencia”, dijo.

Asimismo, explicó que Díaz-Balart convocó a reuniones esta semana para revisar el proyecto en la Comisión y decidir sobre los cambios que se implementarán.

“Se someterá a votación en la Comisión y pasará a la Cámara de Representantes, se evaluarán los fondos de los Estados Unidos a nivel internacional, luego el proyecto debe ser revisado en el Senado y finalmente por el presidente, esto tomara tiempo”, agregó.

Finalmente, se refirió a su visita a la cárcel para inmigrantes irregulares Alligator Alcatraz, comentando que tuvo que acudir con anuncio previo pese a que los congresistas tienen la potestad de ir de sorpresa.

“Aun así vi la crueldad que se vive allí, los detenidos no tienen acceso a su familia o abogados. Hay 32 personas en una misma jaula que ni siquiera están acusados, no hay cambios ni mejoras, se están gastando 200 millones de dólares en este centro de detención, y no se sabe a quien le han pagado por su manejo. Incluso hay registros de menores de edad recluidos, es algo absolutamente brutal”, expresó, concluyendo con las condiciones “inhumanas” que hay en el centro.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Congresista de EE.UU. respalda recorte económico a Colombia por “conductas irresponsables” de Petro 19:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo