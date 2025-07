Locura, amor y memoria: Así es ‘Delirio’, la nueva serie inspirada en la novela de Laura Restrepo

Netflix estrenó Delirio, la adaptación de la aclamada novela de la escritora colombiana Laura Restrepo.

Estefanía Piñeres, quien da vida a Agustina, la compleja protagonista de esta historia de amor, locura y secretos familiares, pasó por los micrófonos de La W para contar algunos detalles.

“En primera instancia, requirió que me despegara un poco de papel y de lo que había leído. Yo leí esta novela hace 10 años aproximadamente, la amé y Agustina me parecía una especie de ser mitológico de la literatura colombiana. Parte de la labor fue reconciliarme con el hecho de que, al ser atravesado por mi cuerpo como actriz, iba a perder algo de esa connotación como del olimpo y de esa pseudo divinidad. Conciliar con esa imperfección fue una de las partes más importantes”, dijo Piñeres en La W.

Agustina, tanto en el libro como en la serie, es un personaje profundamente imperfecto. No tuvo una infancia sencilla y creció en el seno de una familia fracturada.

Su fragilidad emocional no es casual, es el resultado de años de heridas no resueltas. Por eso, no sorprende que, ante ciertas circunstancias, su mente tambalee. En ella, la locura no es debilidad, sino una forma extrema de sobrevivir.

“No he atravesado ninguna condición de ese talante. Ella padece una enfermedad mental, Laura muy bien la usa como una especie de artefacto poético para narrar las violencias y la fractura de una sociedad. Definitivamente no me equiparo con ella”, dijo.

Escuche la entrevista completa en La W:

