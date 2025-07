Otty Patiño se desmarca del MinJusticia y advierte falta de consenso político en ley de sometimiento

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista con W Radio que el proyecto de ley de sometimiento radicado por el Ministerio de Justicia debió construirse mediante un consenso interpartidista y no como una iniciativa exclusiva del Gobierno . Afirmó que así como está, “corre el riesgo de fracasar” al no contar con respaldo político ni social suficiente.

Patiño se refirió a la crítica del ministro Eduardo Montealegre, quien lo calificó como “un francotirador de la paz”.

“Eso no es cierto. Nuestra oficina había advertido desde mayo que el proyecto no debía presentarse sin acuerdos amplios”, dijo. Aclaró que su objeción no es de fondo, sino de forma: “no es una crítica al contenido como tal, sino a la manera de tramitarlo”.

Sin embargo, el consejero comisionado también expresó reservas sobre aspectos específicos del articulado y aseguró que su oficina aún no ha hecho una evaluación detallada del texto completo. Uno de los pocos puntos que respaldó abiertamente fue el artículo que penaliza severamente los delitos contra niños y niñas, el cual considera un “piso ético” para cualquier proceso de paz.

Patiño también respondió a los señalamientos sobre su distanciamiento de los exparamilitares designados como gestores de paz. Explicó que su negativa a involucrarlos más activamente se debe al incumplimiento de compromisos de verdad, reparación y entrega de bienes, y aclaró que no se trata de una exclusión personal, sino de una línea fijada por el presidente Gustavo Petro.

Sobre el comunicado del ELN, que acusó al Gobierno de beneficiar al paramilitarismo, Patiño afirmó que ese grupo “aspira a una simetría política con el Estado que nunca se les ha reconocido”, y que su molestia proviene precisamente de que el proyecto no les otorga estatus político.

Finalmente, negó que alias ‘Zarco Aldinever’, vinculado por la Fiscalía al atentado contra el senador Miguel Uribe, haya tenido protección estatal o estatus real de negociador. “Hace mucho rato no hay nada con la Segunda Marquetalia. Esa es una estructura fantasmal. Nosotros hablamos con la gente real”, sostuvo. Aclaró que el grupo con el que hoy mantiene conversaciones es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, liderada por Walter Mendoza y con presencia en Nariño y Putumayo.

