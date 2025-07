No tiene ni pies ni cabeza: expresidente Juan Manuel Santos sobre proyecto de paz total

Este martes, 22 de julio, el expresidente de la República Juan Manuel Santos habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el proyecto de paz total que fue radicado este domingo, Día de la Independencia, por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El exmandatario se refirió a lo dicho por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el cual mencionó que “los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los de los conflictos armados en Colombia”.

Dijo: “El doctor Montealegre es un gran jurista. Le gusta mucho citar filósofos y juristas internacionales, sobre todo alemanes, donde él estudió y esta vez citó a Gorbachov, con eso de que me va a castigar la historia por oponerme a la paz total".

“Uno se pone primero las medias y luego los zapatos”

Así, Santos comentó: “Primero voy a citar, no a un jurista internacional, sino a mi mamá, que me enseñó cuando yo estaba muy, muy pequeño, que uno se pone las medias antes de ponerse los zapatos , que ponerse los zapatos y querer después ponerse las medias es prácticamente imposible”.

Explicando que “eso es lo que está pasando con el proceso de la paz total, que comenzó mal, comenzó muy mal. Yo no estoy en contra de la paz total. Estoy en contra desde el inicio con la manera en cómo se diseñó y se ha venido tratando de hacer esa paz total que ha sido una equivocación tras equivocación”.

El exjefe de Estado narró que cuando le comentaron la idea del proyecto dijo: “Ustedes pretenden negociar, en ese entonces, con 14 grupos diferentes, sin ni siquiera saber quiénes componen esos grupos, sin tener un plan, sin tener claro el marco jurídico, sin haber identificado los interlocutores. Eso sale muy mal, va a salir muy mal y ha salido muy mal. De manera que eso es lo que yo he venido criticando desde el comienzo y ahí están los resultados. Los resultados han sido desastrosos. Hoy tenemos una situación mucho peor”.

“Un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza”

“Entonces esa es la crítica, no es que esté yo en contra de la paz. Yo soy una persona que estoy comprometido de pies a cabeza con la paz en Colombia, con la paz en el mundo, pero no puedo dejar de criticar cuando las cosas se hacen mal”, dijo.

Subrayando que es “un proyecto que no tiene coherencia, inclusive un proyecto que ni siquiera fue consultado con el comisionado de Paz. Es que es increíble que el comisionado de Paz salió a decir que a él no lo habían consultado y criticó el proyecto él. Por eso digo yo que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

