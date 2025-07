Al Oído | Expansión de grupos ilegales y soberanía perdida camufladas en “zonas binacionales”

Previo a las elecciones de 2026 se conocen pactos con criminales, zonas binacionales y flexibilidad con grupos armados, ¿qué cocinan?

Sorprendió ver a Nicolás Maduro en un programa revelando detalles de un plan en la frontera para crear la “primera zona binacional”. La pregunta es: ¿Qué pactó el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el régimen venezolano? ¿Qué está por debajo de la mesa?

Este acuerdo pretende permitir al régimen venezolano influir en departamentos como Norte de Santander, La Guajira y Cesar. ¿Acaso pretenden disfrazar de integración lo que es cesión de nuestra soberanía?

Esto no es lo peor: según Maduro, en estas zonas se planean desde inversiones agrícolas hasta la “unión política de las autoridades y de los movimientos sociales y políticos”. Este sería el piloto, pero se tendría pensado como segunda zona Arauca y como tercera la Amazonía.

Este acuerdo exige todas las alertas y acciones concretas de los congresistas, ya que afecta a nuestra seguridad e interés nacional. Nadie puede olvidar que en esas zonas operan nada más y nada menos que grupos ilegales, haciendo especial presencia el ELN, lo que facilitará la expansión criminal para que avancen en su control de territorio nacional.

La cooperación internacional no tiene nada que ver, que no vengan a cambiar las cosas de nombre con ceder la soberanía y el control. Me sorprendió escuchar en la mañana al señor Alfredo Saade diciendo que en este Gobierno no se negocia ni se generan acuerdos con bandidos… perdón, ¿qué viene siendo un tirano?

Esta noticia la conocimos por boca de un dictador que, me permito recordar, ha violado los derechos humanos de miles de personas.

Cerramos Al Oído diciendo que, hasta el momento, no existe ningún documento oficial al respecto. Preocupa más que no haya control público ni debate democrático.

Con tiempo, lo decimos a su oído: una zona binacional sin control ni ley solo será un territorio que será dominado por la delincuencia, criminalidad y narcotráfico.

Qué curioso todo esto 11 meses antes de las elecciones. Le abrirán las puertas a Maduro, sin saber que ceden de fondo ante un hombre que siempre habla de territorios con misionalidad de paz, misiones binacionales sin resultados pero que han dado profundidad a fortalecimiento de carteles y grupos armados.

