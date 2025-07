Paso cerca de 24 horas sin comer: Huda, corresponsal de La W en Gaza, por hambruna en la Franja

Otros diez gazatíes han muerto en las últimas 48 horas por desnutrición, según informó este miércoles el Ministerio de Sanidad de la Franja, mientras la entrada de alimentos en enclave sigue siendo escasa tras más de 21 meses de ofensiva.

Con estas últimas cifras, el total de personas muertas por malnutrición desde el inicio de los ataques asciende ya a 111, la mayoría niños. De hecho, solo en julio 46 gazatíes han muerto por inanición y malnutrición, entre ellos 16 menores de edad, indicó a EFE Zaher al Waheidi, director de la de información en el Ministerio de Sanidad.

A pesar de que quienes reciben el mayor impacto de esta coyuntura alimentaria son los civiles, otros afectados por la problemática humanitaria son los reporteros que cubren día a día el conflicto entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, como Huda Emad, corresponsal de La W en esa zona del mundo, quien contó su sitación.

“La situación que se está viviendo al interior de la Franja de Gaza no se puede describir con palabras. Este último mes, sobre todo, ha sido el peor de todos y el más difícil en cuanto la hambruna”, dijo la periodista sobre lo que se está viviendo en esa zona de Medio Oriente.

En esa línea, recalcó: “No hay nada que comer. Casi no ha entrado nada de comida y de ayuda humanitaria”.

“La gente ha debido reducir sus comidas a una al día, y eso si tiene suerte para hacerlo, porque no hay comida, no hay alimentos”, agregó la corresponsal.

Y es que, como se mencionó anteriormente, los periodistas también se han visto afectados por las ramas del flagelo de la guerra, hasta el punto en que han tenido que vender equipos para conseguir comida, según relató Huda.

“En lo que se relaciona con nosotros como periodistas estamos sufriendo también esta hambruna. Conozco a compañeros que han tenido que vender material periodístico y equipos para poder comprar comida en el mercado negro", dijo.

Agregó:; “Está siendo difícil porque nosotros debemos salir a trabajar, y con la falta de comida sentimos el cansancio y el no poder más“.

Sobre su situación, reveló que ha tenido que reducir sus comidas “a una al día también, Intento retrasar mi comida lo máximo posible y pasar lo máximo posible sin comer. Nuestra comida se está basando en lentejas, legumbres si se encuentran y si tenemos suerte algo de arroz, porque casi no hay harina".

Finalmente, narró: “ Yo paso aproximadamente 24 horas sin comer. No hay algo incluso en lo que se pueda saciar el hambre como con café. No hay nada. Lo único es agua, estar bebiendo agua hasta que tu cuerpo no aguante más y pida algo de comer".

Escuche la entrevista completa a continuación:

