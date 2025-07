Al Oído | En derecho, Uribe debe ser absuelto; el próximo lunes, el verdadero desafío judicial

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

¿El caso del siglo o el montaje del siglo? El próximo lunes, 28 de julio, se conocerá el sentido del fallo del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe.

La jueza 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dará a conocer el sentido del fallo, el cual puede ser condenatorio o absolutorio. Y lo que como país se debe exigir y esperar es que se dé un juicio en el que la señora juez falle en derecho.

No puede darse un fallo guiado por espíritus políticos, ojalá en este sentido se recuerde que en medio de todo el proceso los supuestos testigos estrellas presentaron diferentes contradicciones. Adicional, se comprobó que no lo conocían personalmente.

Por último, ojalá se entienda que deberían excluirse las interceptaciones ilegales y más aún las que violan el principio de confidencialidad abogado - cliente y, claro, grabaciones editadas también.

No puede ser que exista una justicia para juzgar a Álvaro Uribe y otra cuando se trata de cualquier otro ciudadano.

67 audiencias que ante los ojos de la opinión pública dejan una conclusión clara para diferentes juristas del país y académicos: No hay pruebas para condenarlo. Muchas veces la búsqueda de imposición de relatos previo a elecciones permiten fortalecer sectores políticos y esto equivale a una persecución política, en la que la justicia en honor a su principio no se puede prestar.

Este caso ha generado focos de atención que han llevado a una profunda división de país. Muchos nos preguntamos ¿Realmente era el caso del siglo o más bien el montaje del siglo para beneficiar a quienes se han presentado como enemigos del exmandatario? Que a su vez permite el fortalecimiento de otros sectores políticos.

Creería que no es el caso del siglo, pero sí el desafío judicial de los últimos años. Rama Judicial y la juez de conocimiento tienen una inmensa responsabilidad en este caso. Que reine el derecho y la verdad.

No hay que olvidar que hace dos días conocimos la carta de 38 destacados juristas, exmagistrados y decanos en el que concluyen después de analizar el proceso que no existe ninguna razón para que el veredicto no sea de absolución, ya que consideran que Álvaro Uribe, es inocente.