“Nunca hubo alertas, no esperé ser atacada por él”: Teresa Helm, sobreviviente de Jeffrey Epstein

Teresa Helm es una sobreviviente de Jeffrey Epstein, quien la atacó sexualmente a comienzos de los 2000 y este viernes, 25 de julio, pasó por los micrófonos de La W, en donde explicó cuál es la importancia de que se publiquen los archivos del caso.

“ Estos archivos tienen información valiosa que podría llevar a otras personas involucradas en crímenes contra niños y mujeres”, dijo.

En esa línea, destacó que los archivos pueden tener contenido significativo de personas importantes porque su “experiencia” de lo que “vivió se lo indica”.

Además, destacó: “Lo que me indica mi experiencia es que hubo otras personas involucradas en el proceso antes de llegar a las manos de Epstein, este tipo de explotación sistemática de mujeres y niños a nivel mundial no se logra con una sola persona, es una red mucho más amplia ”.

Helm comentó, finalmente, cómo fue el momento que conoció a Epstein y dijo: “Él fue bastante amable, encantador y carismático. Nos reunimos cuando terminaba de comer su cena en la cocina con el chef, era una conversación amable, no esperaba ningún comportamiento destino, no imagine que esa conversación amable que tuvimos se pudiera desviar y resultara atacada por él. No había ningún tipo de alertas, ni desde el comienzo”.

