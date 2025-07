Gobierno alemán estaría por volver al visado con Colombia: vicecanciller responde

Este lunes, 28 de julio, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló en diálogo con el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, que el Gobierno de Alemania estaría por volver al visado con nuestro país debido al significativo incremento de solicitudes de asilo.

Al respecto, el vicecanciller Jaramillo explicó: “Nosotros tuvimos una rueda de prensa con el comisionado alemán para temas migratorios. Ese funcionario del Gobierno alemán fue muy claro en cuanto a enviar un mensaje a que no se abusara de la figura del asilo “.

“Nosotros, obviamente, no podemos decirle a la gente que no pida el asilo de manera automática. Es decirles que no se abuse de la figura. Es decir, que la figura aplica en determinados casos ”, comentó.

Así mismo, advirtió: “por favor, a la gente que le están diciendo que le venden, por ejemplo, un asilo en Alemania, tenga cuidado porque son personas inescrupulosas y por ese tipo de negocios ilegales y fraudulentos, pues estaban llegando personas abusando que fue lo que pasó en Reino Unido”.

“Nosotros iniciamos una labor con nuestra embajadora Yadir Salazar Mejía y logramos, básicamente, llegar a un acuerdo con las autoridades alemanas en la que estamos compartiendo información. Aquí trabajamos siempre en campañas informativas para que la gente viaje con la documentación requerida para que no se abuse“, comentó.

En esa línea, el vicecanciller resaltó que, “hasta ahora”, no se “tiene conocimiento de que Alemania vaya a tomar esta decisión (visado a colombianos)”.

“De hecho, hace meses nos habían informado que, por lo menos, por ahora no lo tenían contemplado”, agregó.

Finalmente, el funcionario subrayó que Alemania es uno de los países europeos con los que Colombia tiene mejor relación y diálogo respecto al tema migratorio.

