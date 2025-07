Vieja grabación afectaría aspiración del exdefensor Carlos Camargo a la Corte Constitucional

La inclusión del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la terna para elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional se viene dando como un hecho hace semanas.

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde esta vez conformar la lista de tres para que el Senado elija al remplazo del magistrado José Fernando Reyes en la Constitucional.

Camargo, conservador de Córdoba, amigo y discípulo del exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción, fue incluido en la lista de los 39 preseeleccionados y, de acuerdo con fuentes de la Corte Suprema de Justicia, su nombre se menciona como el favorito porque tiene una poderosa madrina detrás de su causa.

Se trata de la exprocuradora general Margarita Cabello Blanco, próxima al duquismo, al uribismo y sobre todo al charismo.

Las mismas fuentes aseguran que la candidatura de Carlos Camargo, cuya gestión en la Defensoría fue bastante pobre, viene siendo impulsada por la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, cercana a la exprocuradora Cabello Blanco.

Otros siete magistrados parecen propensos a incluirlos por razones que les comentaré en un momento, pero el tema del que les quiero hablar es algo que los colegas de España llaman “la maldita hemeroteca”.

En el año 2017, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), grabó evidencias sobre el pago de sobornos a Luis Gustavo Moreno, por entonces zar anticorrupción de la Fiscalía encabezada por Néstor Humberto Martínez.

Una de las pruebas más fuertes es una grabación en la cual hablan del funcionamiento del Cartel de la Toga, del pago de coimas a cambio de sentencias judiciales, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla, alias ‘El Porcino’, allegado a Luis Gustavo Moreno.

La conversación sucedió en Miami (Florida), y la DEA había habilitado los mecanismos para obtener el registro.

Por cuenta de esas grabaciones fueron extraditados a Estados Unidos tanto el entonces zar anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, como su amigo ‘El Porcino’.

¿Qué tiene que ver todo esto con el exdefensor del Pueblo que ahora aspira a la Corte Constitucional?

Pues figúrense que el nombre de Carlos Camargo es mencionado en esa grabación.

La investigadora judicial Ariana Cecilia Díaz Castro transcribió la conversación, grabada por la DEA, en estos términos, tratando de plasmar fonéticamente el fuerte acento de ‘El Porcino’ mientras hablaba con el exgobernador Lyons:

“No, pero ajá, la gente y el fiscal general, marica, advertía eso dice él, ese man no, hay que sentarse con Noguera, man…Ese man si es una ficha clave, llave, clave ese man. Yo fui a un desayuno con él, Luis Alfredo, él y yo. Yo no me atrevía a decirle el tema tuyo en su ahí mismo porque, no joda, no sé, de pronto no fuera prudente. El día que yo estaba con Luis Alfredo, él y yo desayunando, que él me invitó, afuera estaba Carlis Camargo. No joda llevaba como tres horas esperando para que lo ayudara el tema de él, que no lo fueran a jodé y tal, porque también lo mencionaron”.

Ampliar

La investigación dejó claro que el ‘Noguera’ que mencionaban era Rodrigo Noguera, por esos días rector de la Universidad Sergio Arboleda, y quien salió del cargo años después por las denuncias sobre tráficos de influencia en la rama judicial desarrollados desde esa rectoría, y que se conocieron aquí en El Reporte Coronell.

En fin, la grabación dice que Carlos Camargo estaba haciéndole antesala de tres horas a Rodrigo Noguera para que le ayudara en un tema, “para que no lo fueran a joder”, porque también lo mencionaron

El audio está aquí:

¿Cuál era, según alias ‘El Porcino’, el tema que le preocupaba en 2017 a Carlos Camargo para que no lo fueran a mencionar?, ¿por qué aparece su nombre en este contexto?

Hablé con Leonardo Pinilla, alias ‘El Porcino’, quien volvió de su extradición a Estados Unidos y ahora colabora con la justicia en procesos contra involucrados con el Cartel de la Toga.

Me dijo que no se acordaba a qué se debía la mención de Camargo ni en qué tema lo podían joder, porque también lo mencionaban.

Llamé al exdefensor Carlos Camargo, quien tampoco se acuerda y cree que estaba en la antesala de Noguera solo porque ha sido profesor, por muchos años, de la Sergio Arboleda.

Le pregunté sobre su relación con ‘El Porcino’ y me dijo que son coterráneos, que fueron compañeros en la Sergio Arboleda y que se lo ha encontrado de vez en cuando después de su extradición.

Sin embargo, una tercera fuente me asegura que la cercanía es mayor de la que ellos quieren ahora reconocer. Quizás eso también les perjudique la memoria.

En cambio, en la Corte Suprema, donde consideran ternar a Carlos Camargo, se acuerdan perfectamente del escándalo del Cartel de la Toga y de su alcance.

Camargo renunció a la Defensoría del Pueblo cuando le faltaban tres meses para terminar el período, aparentemente, para no inhabilitarse para aspirar a la Corte Constitucional. Él dice que fue para atender una oferta de la Universidad Sergio Arboleda, cuento que pocos le creen.

La Silla Vacía reveló que antes de irse de la Defensoría del Pueblo nombró en la institución a familiares de 7 magistrados: al magistrado Jorge Hernán Díaz le nombró una hija, al magistrado Víctor Julio Usme le nombró la esposa, le dio puesto al hermano del magistrado Fernando León Bolaños, nombró a los hijos del magistrado Octavio Augusto Tejeiro, metió en la nómina al hijo de la magistrada Myriam Ávila, también a la nuera del magistrado Diego Corredor y a un pariente del magistrado Luis Benedicto Herrera.

Ellos son 7 de los 22 nominadores que lo tendrían que incluir en la terna de magistrado de la Corte Constitucional.

Por esa misma razón, es decir, por dar puestos a los nominadores, fue anulada en su momento la elección como procurador del tristemente recordado Alejandro Ordóñez.

Eso ya sería suficiente para sacar a César Camargo de la carrera, pero ahora además surgió la grabación de la maldita hemeroteca.

Bonus track

En unos minutos empieza la transmisión de la lectura del fallo en el juicio al señor expresidente Álvaro Uribe.

Sea cual sea la sentencia de la juez Sandra Liliana Heredia, debe ser respetada por todas las partes y desde ya se da por seguro que será apelada.

Si el expresidente es condenado, su defensa apelará, y si es absuelto, lo harán la Fiscalía y las alegadas víctimas.

La decisión llegará entonces al Tribunal Superior de Bogotá que tendría que resolver la apelación antes de 10 semanas, porque el proceso prescribe el jueves 16 de octubre de 2025.

Es decir, contados, a partir de hoy, estamos a 80 escasos días para que el caso judicial más importante en la historia de Colombia sucumba por “muerte cobarde”, después de que la defensa del expresidente usará múltiples recursos para retrasar la decisión, no en esta última parte del juicio sino a lo largo de todo el proceso. Para ello tuviera la activa colaboración de los fiscales de la administración de Francisco Barbosa.

Escuche El Reporte Coronell en La W: