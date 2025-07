“Fracasaron las preclusiones de Barbosa”: abogado de Iván Cepeda sobre fallo contra Álvaro Uribe

Este 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia encontró al expresidente Álvaro Uribe Vélez responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Lo absolvió por el delito de soborno.

Para hablar sobre el tema, Reinaldo Villalba pasó por los micrófonos de La W, se trata del abogado de Iván Cepeda, una de las principales figuras en este caso.

“Es un primer paso grande, después de más de 13 años en los estrados judiciales, 5 de ellos en defensa del senador Iván Cepeda (…) Desde el momento mismo en que se toma la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de inhibirse de investigar al senador Cepeda y de compulsar copias contra Álvaro Uribe Vélez, allí es que empieza una nueva etapa de peregrinación y búsqueda de testigos”, dijo.

Asimismo, se refirió a la de apelación que ya anunció la defensa del expresidente Uribe, comentando que lo principal es conocer cuál será la sentencia, que se conocerá el viernes, 1 de agosto.

“Podemos utilizar todos los argumentos que consideremos, más allá de los argumentos que ya sólidamente presentó la jueza. La defensa va a pretender que se revoque esa decisión y le corresponderá al tribunal la última palabra. Está clarísimo que lo que debe proceder es una confirmación de esta decisión”, explicó.

Finalmente, habló sobre el hecho de que en la Fiscalía de Francisco Barbosa dos ficales hayan pedido la preclusión del caso, y ahora, en la de Luz Adriana Camargo se hubiese cambiado la teoría a que sí había suficientes elementos probatorios.

“Las preclusiones le fallaron a Barbosa y no le prosperaron ante jueces, y no prosperaron porque no tenían que prosperar. Eran precauciones absolutamente contrarias a la realidad procesal. Fueron preclusiones absolutamente temerarias, como lo demostramos nosotros en nuestros alegatos”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en La W:

