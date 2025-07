“Hay tiempo para segunda la instancia”: abogado Jorge Perdomo, víctima en el caso de Álvaro Uribe

El abogado y ex vicefiscal Jorge Perdomo, reconocido como víctima en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, pasó por los micrófonos de La W para referirse al fallo que reconoció al expresidente como culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Lo que buscamos nosotros siempre fue que se hiciera justicia. Que se tomará una decisión, que no se llegara a la prescripción. El país necesitaba saber qué hay detrás de todo un caso y un expediente tan grande que, sin duda, sólo puede ser analizado en detalle por un juez de la República. Hay unos caminos jurídicos para los que estén inconformes con esa decisión, que será un recurso de apelación ante la instancia superior, en este caso la Sala Penal del Tribunal de Bogotá y queda siempre abierta la posibilidad de la casación ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Por otro lado, comentó que no teme a la prescripción, pues la jueza Sandra Heredia ha sido diligente precisamente para que el caso no prescriba.

“La judicatura demostró que cuando se tiene el interés, cuando hay la decisión de sacar adelante casos de gran envergadura como éste, se puede hacer. Creo que los tiempos están cómodos, como para que el Tribunal de Bogotá pueda tomar una decisión en segunda instancia. Es costumbre que cuando hay un caso amenazado de prescripción el despacho o la sala correspondiente le imprima total celeridad para evitar ese fenómeno”, dijo.

¿Por qué el abogado Jorge Perdomo es víctima en el caso de Álvaro Uribe?

El abogado Jorge Perdomo explicó por qué la jueza Sandra Heredia anunció que sería reconocido como víctima en el caso.

“Yo nunca tuve ningún interés en entrar a este proceso. Sin embargo, cuando el proceso se estaba llevando en la Corte Suprema, los investigadores de la Fiscalía advirtieron que había un complot contra antiguos funcionarios de la Fiscalía que se estaba fraguando a partir de las interceptaciones legales que se estaban haciendo en la Corte (…) Ahí es cuando yo me doy cuenta de que me estaban metiendo en un tema en el que no tenía por qué estar, estaban utilizando a un exnarcotraficante y a una exfiscal condenada por vínculos con la mafia, a quien yo directamente había ordenado investigar, para que me acusaran de estar haciendo un complot contra Álvaro Uribe y su familia. El único camino que me quedaba para poder defender mi honra mi nombre era entrar al proceso penal y plantear mi calidad”, explicó.

Finalmente, se refirió a los intentos de preclusión por los que pasó este caso durante la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Escuche la entrevista completa en La W:

