“Intentar deslegitimar a la jueza Sandra Heredia no es el camino”: Cepeda tras fallo contra Uribe

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y víctima en el caso del expresidente Álvaro Uribe, habló en los micrófonos de La W, apropósito del fallo condenatorio contra el exmandatario por manipulación de testigos y fraude procesal.

“Muy contento y satisfecho después de tantos años de este litigio. Pero, también debo decirlo con tranquilidad, he tomado esto de una manera serena, que creo que es importante hacerlo así”, fue la primera reacción tras ganar en primera instancia en ese proceso.

Entonces, pidió que se respete la decisión de la juez Sandra Heredia y se entienda que el poder judicial es independiente: “Uno puede tener críticas, pero eso se tramita por la vía de acciones judiciales y de los instrumentos que da la constitución. Intentar deslegitimar a la señora jueza Heredia no es el camino. Hay que respetar la justicia y hay que acatarla”.

Tras el fallo en contra de Uribe, Cepeda aseguró que, en todo caso, las víctimas están dispuestas a buscar salidas negociadas, “sobre el pasado cruento que lamentablemente tiene nuestro país y que debe ser objeto en algún momento de una salida concertada”.

Se trataría de una especie de justicia restaurativa, para que se aporte verdad en medio de este proceso en contra del exmandatario: “Tiene que ver con los máximos responsables del estado. Aquí efectivamente tenemos mecanismos de esa índole para juzgar y para que sean reparadas las víctimas por parte de los militares, de soldados, de oficiales o suboficiales, de guerrilleros, de paramilitares; pero hay personas que tienen también una responsabilidad en esos hechos, que es innegable y que también deben responder por esas circunstancias”.

¿Iván Cepeda será precandidato presidencial?

“No he tomado ninguna decisión. Si la tomo será porque yo llegué a la conclusión de que puedo ser útil a el proyecto que represento, a las personas que me acompañan, a los sectores que en algún momento han puesto su confianza en mí (...) Es una decisión que requiere mucha responsabilidad y serenidad; no es un asunto de entusiasmo”.

Ahora, Cepeda aseguró que una vez se resolviera en primera instancia este caso sobre manipulación de testigos, “es común preguntarse, ¿y por qué se apeló a eso? ¿Qué es lo que no se quería que saliera a la luz? Y, por supuesto, ahí hay un asunto de fondo (...) precisamente tiene que ver con aquella época en que el expresidente Uribe fue gobernador de Antioquia y se presentaron los hechos que no voy aquí a recordar nuevamente”, dijo.

