“A él lo mataron, es obvio que fue un asesinato”: Mark Epstein, hermano de Jeffrey Epstein

Este miércoles, 30 de julio, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el hermano de Jeffrey Epstein, Mark Epstein, quien habló de la relación que tenía su familiar con el presidente Donald Trump y, además, de su muerte.

Mark inició explicando que Jeffrey Epstein y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump “eran buenos amigos, a diferencia de lo que el mismo Trump decía. Pasaban mucho tiempo juntos”.

“Yo no socializaba mucho con Jeffrey en ese momento, así que no presencié muchas de esas situaciones en las que ambos estaban juntos, pero sí estuve en un avión de la Florida a Nueva York en el que los dos estaban ahí”, dijo.

Su opinión de la muerte de su hermano

Por otro lado, se le preguntó por la muerte de Epstein, ya que según versiones oficiales fue catalogada como un suicidio. Sin embargo, para Mark, no fue así.

“ Yo sí creo que a él lo mataron. Yo escuché de su muerte en las noticias, nadie del gobierno lo notificó. Cuando escuché que era un suicidio dudé de esa versión. Incluso, los expertos que le hicieron la autopsia dijeron que no parecía un suicidio, sino un homicidio”, reveló.

Sobre las evidencias que lo hacen pensar que Epstein fue asesinado, explicó: “Es obvio que fue un asesinato, según las evidencias. Cuando se declaró que había sido un suicidio fue para callar las preguntas que podían surgir si se declaraba un homicidio”.

“Una de las evidencias más claras es que en el área en donde pasó el suceso las cámaras no estaban funcionando y los guardias de seguridad no estaban haciendo su trabajo. Eso me levanta ciertas sospechas de que pudo haber sido un homicidio”, contó.

Dijo, además, que la razón de su supuesto asesinato, es porque Jeffrey Epstein “tenía mucha información, sabía muchas cosas y no querían que hablara lo que sabía. Llamarlo homicidio ponía muy nerviosa a la gente”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

