Piden a CNE cerrar investigación a campaña Petro por caducidad: para la oposición es una “vergüenza”

Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña para las elecciones presidenciales de 2022 por el Pacto Histórico. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images

La W conoció que la defensa de la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro, solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se declare caducidad sobre el expediente de la violación de los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Según dicen, este 29 de julio se terminó de vencer el tiempo para que se emitieran sanciones sobre los investigados, entre los que se encuentra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La tesis la respaldan en las leyes 1437 y 1475 de 2011, que indican que la facultad sancionatoria de organismos como el CNE “caduca a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas”.

Y, al menos para la primera vuelta, realizada el 29 de mayo de 2022, el plazo para rendir cuentas vencía el 29 de julio de 2022 (dos meses después de la elección). Por tanto, el término de caducidad expiró este 29 de julio de 2025, tres años después.

Al respecto, por los micrófonos de La W pasaron el apoderado de la Colombia Humana, Ulises Durán Porto, quien pidió que se declare la caducidad, y el representante Christian Garces (Centro Democrático), una de las figuras que ha solicitado que se resuelvan las presuntas irregularidades alrededor de la financiación de la campaña Petro Presidente.

Durán aseguró que “ha transcurrido el plazo razonable establecido en la ley de tres años a partir de la ocurrencia de los hechos, las conductas o las omisiones sin que se haya resuelto de fondo este este proceso. En consecuencia, la solución es que se declare la caducidad de la función sancionatoria y se archive el proceso por prescripción de la acción”, dijo.

Cuando se le preguntó si la caducidad del proceso no se ha cumplido por la suspensión del caso por recusaciones o por el tiempo en el que el Consejo de Estado dirimió las competencias del CNE y la Comisión de Acusación, respondió: “lo que se extiende es en relación al aforado constitucional que es el presidente, pero los ‘no aforados’ no tenemos por qué soportar esa carga de suspensión”.

Y agregó: “No pueden suspender el término de prescripción en relación con nosotros, pues solo se suspende en relación con el doctor Petro; al punto que el propio CNE nos dio traslado 15 días para presentar los alegatos de conclusión, lo cual hicimos”.

¿Qué dicen desde la oposición?

El representante Garcés aseguró que “hay que cerrar el Consejo Nacional Electoral y también la Comisión de Acusación del Congreso. La gravedad de lo que significa esto, si resulta verdad, es que recuerden que el artículo 109 de la constitución expresa que si una campaña viola los topes, el mandatario debe ser retirado del cargo”.

Y dijo que la Colombia Humana, “el propio partido del presidente de la República, no tiene la más mínima vergüenza de solicitar que se notifique el vencimiento de términos para que no haya verdad ni transparencia en las en las elecciones pasadas donde ganó el señor Gustavo Petro. Esto es indignante, es que no tienen vergüenza con los colombianos; deberían dar ejemplo”.

Escuche esta entrevista en La W:

Escuche W Radio en vivo: