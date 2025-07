No hay más opción que adherirse mientras se revisa legalidad: Acemi por decreto de reforma a salud

Recientemente, el Gobierno Nacional formalizó la adopción del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública obligatoria mediante el decreto 0858.

La norma, firmada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anticipa, de hecho, buena parte de los cambios estructurales que contempla la reforma a la salud, aun en trámite en el Congreso de la República

A raíz de esto, la presidentas de Acemi, Ana María Vesga, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a la coyuntura.

Vesga inició explicando que ese decreto que se conoció ya se había anunciado en abril y que este mismo “transforma, de manera esencial, el modelo de atención e incluye, sí, muchos de los cambios que estaban previstos a través de la reforma por vía legal”.

Sin embargo, subrayó: “ En su momento, advertimos que muchos de esos cambios eran de rango de ley , que no podían modificarse por decreto. Se hicieron esos comentarios con oportunidad por diferentes voces. Comentarios que, como ya nos han acostumbrado, se han desatendido y que en esta ocasión salen vía decreto”.

A la presidenta de Acemi se le preguntó si se adherirán al decreto o no, a lo que respondió que “ mientras el decreto mantenga su fuerza de ley y no sea demandado, no hay opción distinta a adherirse , pero, desde luego, hay que iniciar y revisar las acciones legales que proceden”.

“No se trata solamente del manejo de los recursos, se trata esencialmente de responsabilidades que tienen hoy las EPS de cara a la población y que, en esta oportunidad, se van a asignar a diferentes entidades: los entes territoriales y los centros de atención primaria. Repito, eliminándole funciones a las EPS”, agregó.

