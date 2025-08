Al Oído | “Petro fue denunciado por hostigamiento y calumnia contra Álvaro Uribe”: Víctor Mosquera

Primera estación.

El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Víctor Mosquera, comunicó que han denunciado al presidente Petro por hostigamiento y calumnia, por una serie de publicaciones en X donde el mandatario le atribuye al Uribe conductas delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, sin que exista condena penal ni decisión judicial que sustente sus afirmaciones.

Crisis silenciosa.

La segunda estación es preocupante, porque denuncian que más de 21.700 colombianos han sido deportados sin protección del Estado: de acuerdo con el experto en migración Jhon Sánchez, desde los Estados Unidos alertan crisis humanitaria, pues informan que más de 21.700 colombianos fueron deportados entre enero de 2024 y abril de 2025; el 82% desde EE.UU.

“Lo más preocupante es que en Colombia no se cuenta con protocolos de atención ni seguimiento para quienes regresan deportados”: dijo el experto Jhon Sánchez tras una investigación advirtió una crisis silenciosa.

Agregando que “hoy, Colombia está perdiendo su capital humano, está expulsando talento por falta de oportunidades y revictimiza a quienes regresan deportados. El Gobierno debe asumir con seriedad esta crisis, crear un sistema de retorno digno y activar sus canales diplomáticos para exigir garantías para los colombianos en el exterior”.

Tercera estación: Alianza Verde no quiere consulta, quiere libertad.

El juego político no para: Los posibles precandidatos de la Alianza Verde que se medirían en una consulta en octubre serían el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y el senador ‘Jota Pe’ Hernández, que representa el ala de la derecha en los verdes.

Ahora, al interior del partido la cosa no termina de gustar, ya que no les ven posibilidades y quieren que les dejen en libertad, sin candidato único, para poder adherirse a otra campaña con mayores posibilidades. Concejales, gobernadores y congresistas no le quieren jugar a eso.

Y el nuevo que ingresaría a ese juego por la bandera verde es el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, quien pide que no se hagan alianzas con el Frente Amplio, donde está el petrismo, la cosa es que hoy en día en el verde la mayoría es de esa ala de izquierda. Veremos en qué terminan estos candidatos y para qué querían este trampolín.

Vallenato en Bogotá

¡Fin de semana de turismo y vallenato en Bogotá!

El festival “Vallenato al Parque” se realizará los próximos 2 y 3 de agosto en Bogotá, en el Simón Bolívar, un festival que salió de un acuerdo de ciudad promovido por el concejal Rolando González, quien quiere promover una agenda para que Bogotá sea el referente de competitividad en la región.

El festival representa una oportunidad para sectores como el comercio, la logística, la gastronomía, el transporte y el alojamiento. En el 2024 asistieron más de 35.000 personas.

Cada semana en Bogotá arriban más de 40.000 turistas extranjeros que generan una ocupación hotelera del 60%, el 40% de ellos pernoctan una semana.

La lista de artistas es imperdible:

El ‘rey vallenato’ Iván Zuleta, Peter Manjarrez, Jorge Celedón, Daniel Calderón, Churo Díaz, Mono Zabaleta, Poncho Zuleta, Karen Lizarazo.

El concejal Rolando González es el mismo que en los últimos días recibió la distinción de político revelación del año, en el marco de la XXIV Cumbre Latinoamericana, en Nueva York, Estados Unidos.

Al Oído en La W:

