“Hablar de nuevos cupos es que aumente el total de estudiantes en el sistema”: académico

Este viernes, 1 de agosto, el académico y columnista Julián De Zubiría habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y dio su perspectiva de la coyuntura que hay en el sector educativo de Colombia por cuenta de unas cifras relacionadas con los cupos abiertos en universidades púbicas que el presentó el Gobierno Nacional.

El experto puntualizó en su primera intervención que a pesar de todo el debate público “es muy positivo que se discutan, que se revisen y que se validen las cifras”; sin embargo, advirtió que “el Gobierno ha dado cifras distintas en el Congreso. El presidente habló de 155.000 y ayer el ministro habló de 190.000”.

Y es que el académico puntualizó que el ministro de Educación, Daniel Rojas, “ tiene la razón si hablamos de estudiantes en primer semestre” . Según dijo, “es verdad, han aumentado 190.000, pero él comete un error muy grave y es que uno no hablaría de un cupo si llegan más estudiantes a primer semestre. Uno habla de un cupo si hay más estudiantes en las universidades colombianas, y si uno hace el cálculo de cuántos estudiantes había en 2022 y cuántos hay hoy, el ministro está equivocado ”, explicó.

“Uno podría afirmar que duplicó las cifras y que no se han creado 190.000 cupos, sino 87.000. ¿Por qué esa diferencia? Porque se han retirado más estudiantes de los semestres dos, tres, cuatro, cinco, etc. Ese es el punto, ¿está equivocado el ministro? Pues sí, el concepto de crear un cupo no es más estudiante en primeros semestres, sino más estudiante en todo el sistema de educación superior ”, agregó a su teoría.

Adicionalmente, De Zubiría dijo que “no es solo que llegue un estudiante, sino hay que ver en qué condiciones. Porque si yo meto más estudiantes en la universidad pública, pero al mismo tiempo no mejoró los laboratorios, los docentes, la infraestructura. A mediano plazo, eso también tendría un efecto negativo en la calidad”.

Así, enfatizó: “ Yo creo que cualquier académico reconocería que el criterio que se debería utilizar para hablar de nuevos cupos es que aumente el total de estudiantes en el sistema” .

“Pero, ¿qué está haciendo el Gobierno? Efectivamente, están llegando más estudiantes a primer semestre y eso hay que felicitarlo y hay que agradecerlo y hay que reconocerlo. Efectivamente están llegando más a universidades oficiales, pero el ‘gran pero’ es que, al mismo tiempo, están disminuyendo los subsidios que se le daban a los estudiantes en las universidades privadas, al mismo tiempo se está debilitando, retirando del sistema a estudiantes que antes estudiaban gracias a un subsidio y si uno mira todo el conjunto, pues no se está cumpliendo la promesa de los 500.000 cupos”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Hablar de nuevos cupos es que aumente el total de estudiantes en el sistema”: académico 05:34 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: